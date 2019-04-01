«Пилот не сообщал о неполадках»: совладелец S7 Group Наталия Филёва погибла в авиакатастрофе в Германии

Три человека погибли при крушении частного легкомоторного самолёта в Германии. Следовавший из Канна лайнер разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне. Одной из жертв авиакатастрофы стала председатель совета директоров S7 Group и одна из богатейших женщин России Наталия Филёва. Обстоятельства трагедии пока неизвестны. Расследовать происшествие будет международная комиссия при участии российских авиационных властей. Между тем представитель Немецкой службы безопасности полётов сообщил, что пилот разбившегося самолёта не сообщал о каких-либо технических неполадках.

Три человека стали жертвами крушения легкомоторного самолёта, который разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне. Одной из жертв авиакатастрофы стала председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва, ей было 55 лет.

Крушение частного шестиместного самолёта Epic LT с регистрационным номером RA-2151G, совершавшего перелёт из Канна в Эгельсбах, произошло днём в воскресенье, 31 марта, около 15:30 по местному времени (16:30 мск). Легкомоторный самолёт упал в поле близ Дармштадта и полностью выгорел после начавшегося пожара.

Жертвы катастрофы пока не идентифицированы, однако в пресс-службе S7 Airlines сообщили, что одна из погибших — акционер авиакомпании и одна из богатейших женщин России Наталия Филёва (в рейтинге Forbes от 2018 года её состояние оценивалось в $600 млн).

Отмечается, что обстоятельства трагедии пока не известны, а расследованием происшествия будет в установленном порядке заниматься международная комиссия при участии российских авиационных властей.

«Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива», — добавили в пресс-службе.

Свои соболезнования в связи с гибелью Наталии Филёвой уже выразили в компании «Аэрофлот» и в Роскосмосе. По словам гендиректора ведомства Дмитрия Рогозина, Филёва была «великим энтузиастом авиации и космонавтики», поэтому для всего Роскосмоса её гибель стала личной трагедией.

«От имени всех моих коллег по Роскосмосу выражаю искренние соболезнования ее семье. Нам очень жаль... С Наталией мы поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с компанией S7 Space», — заявил Рогозин.

В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» констатировали, что на посту руководителя группы компаний S7 Наталия Филёва добилась «выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы».

Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что помимо Филёвой на борту самолёта был её отец Валерий Карачев, а пилотировал воздушное судно лётчик Андрей Дикун. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал оперативный штаб по расследованию катастрофы в Германии, сообщил РИА Новости заместитель председателя МАК Сергей Зайко. По его словам, российские специалисты уже вышли на связь с германскими коллегами.

В свою очередь, собеседник агентства в Немецкой службе безопасности полётов сообщил, что пилот разбившегося самолёта до момента отключения от системы радиолокационного управления не сообщал о неполадках на борту воздушного сдна.

«Пилот ничего не сообщал о каких-либо технических неполадках», — заявил представитель службы безопасности полётов.

Он рассказал, что незадолго до посадки пилот отключился от системы радиолокационного управления и связался с диспетчерской аэропорта в Эгельсбахе, работа которой не поддерживается ведомством. При этом собеседник РИА Новости не исключил, что авиакатастрофа могла произойти как из-за человеческого фактора, так и по техническим причинам.

«Можно только спекулировать. Возможно, пилот утратил контроль над самолётом или это был технический дефект. Сказать точно сейчас ничего нельзя», — добавил представитель ведомства.

Трек маршрута потерпевшего крушение самолёта

© flightradar24.com

По информации полицейского управления Южного Гессена, жертвами авиакатастрофы стали три человека — пилот самолёта и два пассажира, предположительно — россияне.

«Вместе с пилотом на борту, скорее всего, были ещё два человека. По предварительным данным, они могли быть гражданами России. Окончательное опознание тел ожидается в течение ближайшей недели», — рассказали в полиции.

Там также сообщили, что ещё два человека стали жертвами серьёзного ДТП с участием полицейского автомобиля, который ехал на место крушения самолёта. Авария произошла около 15:45 по местному времени (16:45 мск) на федеральной трассе 486. Согласно предварительному заключению, полицейская машина лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем. Двое находившихся в Opel человек погибли на месте ДТП, трое сотрудников полиции госпитализированы.