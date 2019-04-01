«Пилот не сообщал о неполадках»: совладелец S7 Group Наталия Филёва погибла в авиакатастрофе в Германии
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- © Boris Roessler / DPA
Три человека стали жертвами крушения легкомоторного самолёта, который разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне. Одной из жертв авиакатастрофы стала председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва, ей было 55 лет.
Крушение частного шестиместного самолёта Epic LT с регистрационным номером RA-2151G, совершавшего перелёт из Канна в Эгельсбах, произошло днём в воскресенье, 31 марта, около 15:30 по местному времени (16:30 мск). Легкомоторный самолёт упал в поле близ Дармштадта и полностью выгорел после начавшегося пожара.
Жертвы катастрофы пока не идентифицированы, однако в пресс-службе S7 Airlines сообщили, что одна из погибших — акционер авиакомпании и одна из богатейших женщин России Наталия Филёва (в рейтинге Forbes от 2018 года её состояние оценивалось в $600 млн).
Отмечается, что обстоятельства трагедии пока не известны, а расследованием происшествия будет в установленном порядке заниматься международная комиссия при участии российских авиационных властей.
«Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива», — добавили в пресс-службе.
Свои соболезнования в связи с гибелью Наталии Филёвой уже выразили в компании «Аэрофлот» и в Роскосмосе. По словам гендиректора ведомства Дмитрия Рогозина, Филёва была «великим энтузиастом авиации и космонавтики», поэтому для всего Роскосмоса её гибель стала личной трагедией.
«От имени всех моих коллег по Роскосмосу выражаю искренние соболезнования ее семье. Нам очень жаль... С Наталией мы поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с компанией S7 Space», — заявил Рогозин.
В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» констатировали, что на посту руководителя группы компаний S7 Наталия Филёва добилась «выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы».
Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что помимо Филёвой на борту самолёта был её отец Валерий Карачев, а пилотировал воздушное судно лётчик Андрей Дикун. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал оперативный штаб по расследованию катастрофы в Германии, сообщил РИА Новости заместитель председателя МАК Сергей Зайко. По его словам, российские специалисты уже вышли на связь с германскими коллегами.
В свою очередь, собеседник агентства в Немецкой службе безопасности полётов сообщил, что пилот разбившегося самолёта до момента отключения от системы радиолокационного управления не сообщал о неполадках на борту воздушного сдна.
«Пилот ничего не сообщал о каких-либо технических неполадках», — заявил представитель службы безопасности полётов.
Он рассказал, что незадолго до посадки пилот отключился от системы радиолокационного управления и связался с диспетчерской аэропорта в Эгельсбахе, работа которой не поддерживается ведомством. При этом собеседник РИА Новости не исключил, что авиакатастрофа могла произойти как из-за человеческого фактора, так и по техническим причинам.
«Можно только спекулировать. Возможно, пилот утратил контроль над самолётом или это был технический дефект. Сказать точно сейчас ничего нельзя», — добавил представитель ведомства.
- Трек маршрута потерпевшего крушение самолёта
- © flightradar24.com
По информации полицейского управления Южного Гессена, жертвами авиакатастрофы стали три человека — пилот самолёта и два пассажира, предположительно — россияне.
«Вместе с пилотом на борту, скорее всего, были ещё два человека. По предварительным данным, они могли быть гражданами России. Окончательное опознание тел ожидается в течение ближайшей недели», — рассказали в полиции.
Там также сообщили, что ещё два человека стали жертвами серьёзного ДТП с участием полицейского автомобиля, который ехал на место крушения самолёта. Авария произошла около 15:45 по местному времени (16:45 мск) на федеральной трассе 486. Согласно предварительному заключению, полицейская машина лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем. Двое находившихся в Opel человек погибли на месте ДТП, трое сотрудников полиции госпитализированы.