Опубликовано видео с места крушения самолёта с Филёвой в Германии
На кадрах, опубликованных Hessenschau, запечатлены обломки самолёта и пожарные, прибывшие на место катастрофы.
Ранее стало известно, что уполномоченный представитель Межгосударственного авиационного комитета направится в Германию на место авиакатастрофы, в которой погибла Наталия Филёва.
31 марта легкомоторный самолёт Epic-LT потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорт Эгельсбах в Германии. На борту находились три человека, в том числе председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва.
Как отметили в S7, расследование происшествия будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей.