Опубликовано видео с места крушения самолёта с Филёвой в Германии

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В сети опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолёта в Германии, в котором находилась председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва.

На кадрах, опубликованных Hessenschau, запечатлены обломки самолёта и пожарные, прибывшие на место катастрофы.

Ранее стало известно, что уполномоченный представитель Межгосударственного авиационного комитета направится в Германию на место авиакатастрофы, в которой погибла Наталия Филёва.

31 марта легкомоторный самолёт Epic-LT потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорт Эгельсбах в Германии. На борту находились три человека, в том числе председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва.

Как отметили в S7, расследование происшествия будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей.

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