МАК подключился к расследованию авиакатастрофы под Франкфуртом
- Reuters
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал группу специалистов для участия в расследовании. Группа приступила к работе», — говорится в сообщении на сайте МАК.
В результате крушения частного самолёта Epic LT погибли три человека, в том числе председатель совета директоров S7 Group и одна из богатейших женщин России Наталия Филёва.
Борт разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне.
Представитель службы безопасности полётов Германии сообщил, что пилот разбившегося самолёта не сообщал о каких-либо технических неполадках.