МАК подключился к расследованию авиакатастрофы под Франкфуртом

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Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к участию в расследовании авиакатастрофы под Франкфуртом, в которой погибла глава совета директоров S7 Наталья Филёва.
МАК подключился к расследованию авиакатастрофы под Франкфуртом
  • Reuters

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал группу специалистов для участия в расследовании. Группа приступила к работе», — говорится в сообщении на сайте МАК.

В результате крушения частного самолёта Epic LT погибли три человека, в том числе председатель совета директоров S7 Group и одна из богатейших женщин России Наталия Филёва.

Борт разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне. 

Представитель службы безопасности полётов Германии сообщил, что пилот разбившегося самолёта не сообщал о каких-либо технических неполадках.

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