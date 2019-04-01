МАК подключился к расследованию авиакатастрофы под Франкфуртом

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к участию в расследовании авиакатастрофы под Франкфуртом, в которой погибла глава совета директоров S7 Наталья Филёва.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал группу специалистов для участия в расследовании. Группа приступила к работе», — говорится в сообщении на сайте МАК.

В результате крушения частного самолёта Epic LT погибли три человека, в том числе председатель совета директоров S7 Group и одна из богатейших женщин России Наталия Филёва.

Борт разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне.

Представитель службы безопасности полётов Германии сообщил, что пилот разбившегося самолёта не сообщал о каких-либо технических неполадках.