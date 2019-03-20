«Решение в пользу безопасности»: российские авиакомпании замораживают контракты на покупку Boeing 737 MAX

Председатель комитета Государственной думы по транспорту и строительству Владимир Афонский сообщил о приостановке контрактов на поставку Boeing 737 MAX российским авиакомпаниям UTair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7 в связи с крушением самолёта этой модели в Эфиопии. Он также отметил, что это не разрыв договорённостей, а лишь их заморозка до выяснения причин катастрофы. Эксперты отмечают, что запрет на полёты Boeing 737 MAX во многих странах, а также проблемы с продажами лайнера серьёзно отразятся на финансовом положении компании-производителя. Кроме того, до окончания расследования под ударом находится и репутация Федерального управления гражданской авиации США, сертифицировавшего Boeing 737 MAX.

Несколько российских авиакомпаний отказались от использования Boeing 737 MAX после крушения самолёта этой модели в Эфиопии. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По словам депутата, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик рассказал членам комитета, что «контракты с Boeing на поставку самолетов, которые были у UTair, «Уральских авиалиний», «Победы» и S7 приостановлены на неопределенный срок до выяснения обстоятельств данной ситуации (крушения в Эфиопии. — RT)».

Афонский также добавил, что речь идёт о нескольких десятках самолётов.

Напомним, ранее в Росавиации сообщили, что в российском воздушном пространстве введён временный запрет на полёты самолетов Boeing 737-800 MAX и Boeing 737-900 MAX всех авиакомпаний. Об этом же заявили в США, Бразилии, ОАЭ и ряде европейских государств. Накануне к ним присоединилась и Аргентина.

«Решение в пользу безопасности»

В беседе с RT Афонский подтвердил сделанное заявление об использовании Boeing 737 MAX.

«По нашей информации, четыре российские компании должны были получить в ближайшем будущем самолёты этой модели (Boeing 737 MAX —RT), они их заказали. То есть, контракты на поставку этой модели существуют. Но эти контракты не заморожены навсегда, а приостановлены до выяснения причин авиакатастрофы», — подчеркнул депутат.

По его оценке, российские авиакомпании вправе совершать подобные действия, так как во главе угла для них всегда стоит безопасность их клиентов.

«Авиакомпании приняли очень разумное и справедливое решение в пользу безопасности перевозки пассажиров. Это нас очень радует. Они молодцы, что приняли такое системное решение», — отметил Афонский.

Он также пояснил, что транспортное ведомство РФ и Росавиация отправили соответствующий запрос в США и компанию Boeing.

«И как только будет получена информация о действительных причинах данных катастроф (в Эфиопии и Индонезии. — RT) после этого, я полагаю, переговоры по исполнению, либо не исполнению контрактов возобновятся», — заключил он.

Последствия для Boeing

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов напомнил, что крушение самолёта Boeing в Эфиопии 10 марта пока не расследовано. По его словам, судя по данным самописцев, аварии самолётов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии достаточно похожи.

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«То есть, получается, что по одной и той же причине на Boeing 737 MAX убили 340 человек за пять месяцев. Это очень тревожный симптом, который признали США. И об остановке самолётов и закрытии воздушного пространства для этих типов самолётов Соединённых Штатов сам президент заявил, лично. Это беспрецедентный случай», — подчеркнул эксперт.

Как отмечает Смирнов, заявление американского президента стало своеобразным сигналом для того, чтобы многие государства отказались от использования самолётов этой марки, по крайней мере до конца расследования. При этом под вопрос встала не только утилизация уже имеющихся бортов, но и закупка новых. Таким образом, по оценке эксперта, последствия для одного из крупнейших мировых производителей авиационной продукции могут быть очень серьёзными.

«Конечно, Boeing понесёт очень серьёзные финансовые сатисфакции. Это и стоимость самолётов, и платежи родственникам погибших, которые исчисляются миллионами долларов, и все остальные расходы, которые предъявят все авиакомпании мира за то, что самолёты стоят», — пояснил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора.

Ранее в бюллетене для инвесторов банка Bank оf America Merrill Lynch сообщалось, что возможные потери авиаконцерна Boeing за 2019 год из-за авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии могут составить $2,4 млрд. Олег Смирнов, со своей стороны, уверен, что отсутствие продаж по сути станет «финансовой удавкой на шее авиакомпании».

Для восстановления репутации Boeing предпринимает все возможные меры. Генеральный директор авиаконцерна Деннис Меленберг заявил, что компания выпустит обновлённое программное обеспечение и проведёт переподготовку пилотов самолётов серии Boeing 737 MAX.

Ненадёжность сертификации в США

В данной ситуации важно не упускать из виду ещё один момент, отмечает заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его словам, под вопросом сейчас не только престиж Boeing, но и всей американской системы безопасности полётов и сертификации авиапродукции.

«Я хочу отметить, что США попали в неприятную историю. Потому что Boeing понесёт очень серьёзные финансовые потери. Но здесь надо посмотреть и на уголовную ответственность и Boeing, и той государственной структуры, которая сертифицировала негодный самолёт и негодную программу. А сертификаты выдаёт государственная, как я уже сказал, кампания. И кто-то должен будет понести уголовное наказание за убийство 340 человек по одной и той же причине в двух авиакатастрофах Boeing 737 MAX», — заключил Олег Смирнов.

Место крушения самолёта Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines, в районе города Бишофту, примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы.

Reuters

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В середине марта В США Министерство транспорта США начало проверку сертификации Boeing 737 MAX. Ведомство должно установить, не нарушило ли американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) нормы безопасности, когда разрешило полёты этого самолёта. Следствие проверит, все ли технические характеристики лайнера были проанализированы специалистами должным образом.