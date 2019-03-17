Аргентина запретила полёты Boeing 737 MAX

Национальное управление гражданской авиации Аргентины (ANAC) приняло решение запретить полёты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны.

Как передаёт агентство Telam, соответствующее распоряжение в скором времени будет опубликовано в официальном бюллетене правительства.

Сообщается, что в нём, в частности, предлагается закрыть небо до тех пор, «пока в ходе расследования недавней аварии с участием этой модели самолёта не будут сделаны выводы, оправдывающие отмену меры».

Ранее в Ассоциации пилотов Аргентины заявили об отказе пилотов страны летать на Boeing 737 MAX до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии отсутствия рисков.

10 марта Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт через несколько минут после вылета из аэропорта. Погибли 157 человек из 35 стран, включая троих россиян.