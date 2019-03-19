Merrill Lynch оценил возможные потери Boeing из-за 737 MAX в $2,4 млрд

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Возможные потери авиаконцерна Boeing за 2019 год в связи с двумя последними авиакатастрофами могут составить $2,4 млрд.
Merrill Lynch оценил возможные потери Boeing из-за 737 MAX в $2,4 млрд
  • Reuters

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в бюллетене для инвесторов банка Bank Of America Merrill Lynch.

«Мы оцениваем (потенциальные убытки из расчёта стоимости лизинга самолётов. — RT) исходя из того, что 371 машина Boeing 737 MAX была уже поставлена заказчикам», — говорится в документе.

Отмечается, что в первом квартале совокупные потенциальные ежемесячные арендные платы на данные 737 MAX составляют $500 млн, или $0,88 за акцию — доход рассчитан до вычета налогов.

«В течение целого года мы оцениваем, что это $2,4 млрд, или $4,2 за акцию», — отметили в банке.

Самолёт Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.

Ранее сообщалось, что данные, полученные с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, указывают на то, что произошедшая трагедия похожа на крушение аналогичного лайнера в Индонезии в октябре 2018 года.

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