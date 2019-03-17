Данные бортовых самописцев указывают на сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

Данные, полученные с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, указывают на то, что произошедшая трагедия похожа на крушение аналогичного лайнера в Индонезии в октябре 2018 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на министра транспорта Эфиопии Дагмавита Могеса.

«Было отмечено чёткое сходство между рейсом Ethiopian Airlines 302 и индонезийским рейсом Lion Air 610», — сказал он.

Ранее сообщалось, что французские власти передали Эфиопии данные бортовых самописцев разбившегося самолёта Boeing 737 MAX.

15 марта стало известно, что эксперты начали изучать бортовые самописцы разбившегося в Эфиопии Boeing.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.

Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта потерпел крушение возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт спустя несколько минут после вылета, погибли все 157 человек, находившихся на борту, в том числе трое россиян.

29 октября 2018 года разбился лайнер данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air.