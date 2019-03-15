Эксперты начали изучать бортовые самописцы разбившегося в Эфиопии Boeing

В Париже начался процесс изучения содержимого бортовых самописцев разбившегося 10 марта в Эфиопии пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.

«Эфиопская делегация во главе с главным следователем Бюро по расследованию авиационных происшествий прибыла на объекты французского бюро расследований авиапроисшествий (BEA), и в Париже начался процесс расследования», — говорится в сообщении Ethiopian Airlines в Twitter.

Ранее стало известно, что французские специалисты получили бортовые самописцы с пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.