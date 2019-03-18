Проверка Минтранса США и сравнение с трагедией в Индонезии: как продвигается расследование крушения Boeing 737 в Эфиопии

Обстоятельства крушения самолётов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии весьма схожи. Об этом заявила министр транспорта африканской республики Дагмавит Могес после того, как власти страны получили данные самописцев. Между тем американские СМИ сообщили, что Минтранс США проводит проверку в связи с инцидентами. В ведомстве намерены выяснить, были ли нарушения при сертификации авиалайнеров Boeing 737 MAX.

Министерство транспорта США проводит проверку в связи с крушениями самолёта Boeing 737 MAX. Ведомство намерено установить, не нарушало ли американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) нормы безопасности, выдав разрешение на полёты лайнеров такого типа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли. Издание добавляет, что расследование было начато ещё после крушения лайнера индонезийской компании Lion Air в октябре 2018 года.

Отмечается, что проверки в первую очередь коснутся системы увеличения характеристик маневрирования (MCAS), которая появилась на Boeing 737 MAX в связи с заменой двигателей на более мощные. В министерстве проверят, были ли должным образом проанализированы эта и другие системы самолёта сотрудниками FAA.

17 марта в Эфиопии заявили об очевидном сходстве между крушением самолёта авиакомпании Ethiopian Airlines и катастрофой лайнера индонезийской Lion Air в октябре 2018 года. В обоих случаях использовались воздушные суда Boeing 737 MAX 8.

О схожести обстоятельств двух инцидентов заявила министр транспорта африканской республики Дагмавит Могес после того, как власти Аддис-Абебы получили от французского бюро по расследованию авиакатастроф данные речевого самописца (CVR) и цифрового самописца параметров полёта (FDR).

«Было отмечено явное сходство между рейсом Ethiopian Airlines 302 и индонезийским рейсом Lion Air 610, что станет предметом дальнейшего изучения в ходе расследования», — сказала она.

По её словам, сведения были проверены следователями из Эфиопии и США. При этом детальный анализ данных будет опубликован в следующем месяце.

Утром в воскресенье, 10 марта, потерпел крушение самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines с регистрационным номером ET-AVJ. Boeing 737 MAX 8 пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Аддис-Абебы. Жертвами трагедии стали все находившиеся на борту 157 человек из более чем 30 стран. Среди погибших оказались трое россиян — семейная пара Екатерина и Александра Поляковы, а также инструктор по парашютному спорту Сергей Вяликов.

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Авиакатастрофа с участием лайнера авиакомпании Lion Air, следовавшего рейсом JT610 Джакарта — Панкалпинанг, произошла 29 октября 2018 года. Погибли все восемь членов экипажа и 181 пассажир. Самолёт Boeing 737 MAX 8 пропал с экранов радаров спустя 13 минут после взлёта.

В настоящее время во многих странах мира, в том числе в России, принято решение приостановить эксплуатацию данной модели.

Программное обеспечение и отсутствие симулятора

Между тем в американской корпорации Boeing также заявили, что расследование инцидента продолжается, компания сотрудничает с властями для оценки новой информации по мере её поступления. Как подчеркнул генеральный директор компании Деннис Меленберг, безопасность имеет первостепенное значение при разработке, производстве и обслуживании самолётов.

«Мы проводим проверки в отношении конструкции наших самолётов и функционирования их систем, что является стандартной практикой после любого происшествия. В случае необходимости мы модифицируем продукцию в целях безопасности. В то же время следователи продолжают работу над окончательными выводами», — говорится в заявлении.

Он добавил, что корпорация оказывает техническое содействие эфиопским следователям согласно указаниям Национального совета по безопасности на транспорте. При этом Boeing почти завершил разработку ранее анонсированного обновления программного оборудования, а также материалов для подготовки пилотов.

В то же время американское издание The New York Times рассказало о деталях подготовки пилотов четвёртого поколения самолётов Boeing 737, получившего обозначение MAX. По данным газеты, для данной модели не был создан полноценный симулятор, на котором лётчики часами отрабатывают полёты. Вместо этого манёврам приходилось обучаться в рамках двухчасового курса на планшете iPad.

На этот пробел неоднократно указывали профсоюзы пилотов из Southwest Airines и American Airines. При этом группа лётчиков-испытателей создала 13-страничное руководство об отличиях MAX от модели-предшественника.

«Они строили самолёт и всё ещё проектировали его. Данные для создания симулятора стали доступны только тогда, когда лайнер был готов к полёту», —сказал председатель ассоциации пилотов Southwest Airlines Грег Боуэн.

Эксплуатация Boeing 737 MAX началась в мае 2017 года.

По словам представителя профсоюза пилотов American Airlines Денниса Таджера, наличие симулятора является частью структуры безопасности. Симулятор играет особо важную роль, когда разные модели самолётов оснащаются отличными друг от друга системами, которые влияют на характеристики полёта.

«Именно в этом и заключается разница между безопасным рейсом и тем, который попадает в заголовки газет», — добавил он.