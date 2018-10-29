«Выживших нет»: что известно о крушении пассажирского лайнера в Индонезии

Пассажирский самолёт авиакомпании Lion Air потерпел крушение и затонул около индонезийского острова Ява. Boeing 737 пропал с радаров спустя 13 минут после взлёта. По разным данным, на борту находились от 186 до 189 человек. Все они погибли. Согласно предварительной информации посольства РФ в Джакарте, граждан России в самолёте не было. В настоящее время на месте крушения проводится поисковая операция. По данным авиакомпании, самолёт ранее испытывал технические неполадки.

В Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air. Самолёт Boeing 737-800 (модель 737-MAX 8) выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка.

По данным авиакомпании Lion Air, лайнер пропал с экранов радаров спустя 13 минут после взлёта из аэропорта столицы Индонезии в 06.20 (02.20 мск). Самолёт запросил возвращение на базу перед тем, как исчезнуть с радаров.

«Авария самолета Lion Air, следовавшего рейсом JT 610 из Ценкаренга (вблилзи Джакарты — RT.) в Панкалпинанг произошла при взлете из Международного аэропорта Сукарно Хатта в 6.20 (по местному времени)», — говорится в заявлении.

Согласно данным Flightradar, отслеживающего перемещение воздушных судов, перед потерей связи лайнер начал резко терять высоту.

По словам представителей спасательной службы Индонезии, очевидцы на буксире, выходящем из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море.

Авиакомпания сообщает, что на борту находились 181 пассажир, в числе которых трое детей, и четыре члена экипажа. Однако, по информации представителя индонезийского Агентства аэронавигации Йоханеса Сираита, в момент крушения на воздушном судне находились 189 человек.

Представители национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Basarnas уже сообщили, что при крушении воздушного судна никто из пассажиров не выжил. Спасатели также отметили, что уже найдено тело одной из жертв авиакатастрофы.

«В результате крушения выживших нет», — заявил представители агентства РИА Новости​​​.

По предварительным данным, россиян на борту индонезийского авиалайнера не было.

«Мы направили официальный запрос в национальное Агентство по поиску и спасению относительно списка пассажиров. На данный момент известно, что среди членов экипажа граждан России не было», — цитирует ТАСС официального представителя дипмиссии в Индонезии Дениса Тетюшина.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минфина Индонезии Нуфранса Вира Сакти, на борту самолёта находились 20 сотрудников ведомства.



В компании Boeing уже сообщили, что готовы оказать техническую помощь в расследовании крушения самолёта, а также выразили соболезнования близким погибших.

«Boeing готова оказать техническую помощь в расследовании происшествия», — говорится в Twitter компании.

Самолёт упал в море недалеко от Индонезийского побережья. Прибывшие на место спасатели обнаружили обломки лайнера, мусор, фрагменты сидений и личные вещи пассажиров в западной части острова Ява. В настоящее время в поисках самолёта в Индонезии задействованы три корабля, вертолёт и 130 спасателей из Джакарты, Бандунга и Лампунга.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Национального комитета по безопасности в транспорте Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, обломки упавшего лайнера находятся на глубине 30-40 метров. Спасатели готовятся к погружению в районе места крушения.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S - 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Авиакомпания Lion Air сообщила, что разбившийся самолёт был произведен в 2018 году, поступил в авиакомпанию 15 августа. Отмечается, что Boeing был пилотирован опытным экипажем — оба пилота в общей сложности налетали 11 тыс. часов.

«Капитан самолёта имел более 6 тыс. часов налёта, второй пилот — более 5 тыс. часов», — говорится в сообщении авиакомпании.

Также отмечалось, что самолёт был пригоден для полётов. Однако исполнительный директор компании Эдвард Сираит сообщил, что во время предыдущего полёта у воздушного судна произошли технические неполадки.

«До этого самолет летал из Денпасара в Ценкаренг (Джакарта.— RT). Было сообщение о технической проблеме, которая была решена в соответствии с процедурой», — передаёт Reuters его слова.

Характер технической проблемы глава компании не указал. При этом он отметил, что Lion Air эксплуатирует ещё 11 самолётов той же модели — Boeing 737 MAX 8 — и на другие лайнеры не испытывали похожей технической проблемы. Сираит добавил, что авиакомпания не планирует приостанавливать полёты остальной части своего флота.