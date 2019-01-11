«Это катастрофа»: почему в США подняли вопрос о выходе страны из ООН

В конгресс США внесён законопроект о выходе страны из ООН. С такой инициативой выступает член палаты представителей от штата Алабама республиканец Майк Роджерс. Аналогичный документ в 2017 году был отклонён, однако Роджерс настаивает, что ООН — это «катастрофа» для Вашингтона. Конгрессмен убеждён, что Штаты не должны платить взносы в бюджет всемирной организации, а также участвовать в её миротворческих миссиях. Кроме того, в прежней версии документа содержится призыв лишить ООН штаб-квартиры в Нью-Йорке. Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно критиковал работу всемирной организации и сократил взнос США в её бюджет. Политологи считают, что Вашингтон не станет отзывать членство в ООН, однако постарается использовать возможный выход из организации как инструмент давления на Совбез.

В конгресс США внесён законопроект о выходе страны из Организации Объединённых Наций. Документ подготовил заместитель председателя комитета палаты представителей по внутренней безопасности Майк Роджерс. Соответствующая информация размещена на официальном сайте законодательного органа.

С подобной инициативой конгрессмен выступает уже не первый раз. В январе 2017 года он также представил подобный законопроект, однако тогда он не получил одобрение комитета палаты представителей США по иностранным делам.

Как говорится на сайте политика, Роджерс видит эту цель одной из приоритетных в рамках своей работы в 116-м созыве конгресса.

«Организация Объединённых Наций — это катастрофа; наша страна покрывает более 20% её годового бюджета. ООН продолжает нападки на нашего ближайшего союзника — Израиль — и на такие американские идеалы, как Вторая поправка (гарантия прав граждан США на хранение и ношение оружия. — RT)», — заявил Роджерс.

В настоящий момент документ находится на первой стадии законодательного процесса. Сначала его обсудят в профильном комитете, а затем могут отправить на рассмотрение всей палаты представителей и сената.

Также по теме «Уходить в кусты неправильно»: почему США покидают СПЧ ООН США хотели бы превратить Совет по правам человека (СПЧ) при ООН в «инструмент продвижения своих интересов», считают в постпредстве РФ...

В 2017 году Роджерс внёс на рассмотрение законопроект «О восстановлении американского суверенитета», в рамках которого предлагалось аннулировать членство Соединённых Штатов во всех связанных со всемирной организацией структурах и не производить им соответствующих выплат. По замыслу конгрессмена, США, в частности, должны были покинуть Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, предполагалось прекратить участие США в миротворческих операциях ООН.

«Не разрешается выделять средства для любых вкладов со стороны Соединённых Штатов в любые военные или миротворческие операции или силы ООН», — отмечалось в тексте документа.

Согласно проекту, Вашингтону предстояло разорвать соглашение о размещении в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН, запретить организации использовать американские государственные объекты, а также лишить всех её сотрудников дипломатического иммунитета на территории Штатов.

«Шантажировать Совбез»

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал работу ООН. В своём первом выступлении в качестве главы государства на полях Генеральной Ассамблеи он заявил, что организация «не реализовала свой потенциал из-за бюрократизма и неумелого управления».

«Президент Трамп внёс свой вклад в усмирение продолжающихся нападок ООН на американский суверенитет — пришло время нам приложить дальнейшие усилия», — подчеркнул конгрессмен Роджерс.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, США вряд ли покинут ООН, однако разговоры об этом будут продолжаться.

«Своим выходом из ООН и отказом платить США будут шантажировать Совет Безопасности ООН и его постоянных членов. Это инструмент политического влияния в случае, если Совбез негативно отнесётся к продвигаемым Америкой резолюциям», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Мнение Манойло разделяет политолог Михаил Синельников-Оришак. По его словам, в настоящий момент у проекта Роджерса мало шансов на реализацию.

«ООН является единственной в своём роде легитимной структурой в глазах планеты. Покидать её сейчас для США нецелесообразно. Вашингтон вышел из некоторых международных организаций, однако они не имели такого политического влияния, как ООН», — добавил он.

Курс на выход

При Трампе Вашингтон уже разорвал ряд международных соглашений. В частности, 31 декабря 2018 года Штаты покинули ЮНЕСКО. В Госдепартаменте США заявили, что это решение связано в том числе с «антиизраильской предвзятостью» организации и необходимостью провести в ней реформы. При этом отмечается, что Вашингтон сохранил статус наблюдателя при организации.

По словам постпреда России при ЮНЕСКО Александра Кузнецова, долг США по взносам в организацию превышает $600 млн. Он отметил, что выход страны наносит ущерб гуманитарному сотрудничеству, однако это не помешает ЮНЕСКО успешно решать свои задачи.

© JACQUES DEMARTHON / AFP

Также по теме «Доктрина выхода»: почему США планомерно отказываются от участия в работе международных организаций США официально заявили о выходе из Совета ООН по правам человека. Ранее Вашингтон также вышел из ЮНЕСКО и прервал ряд международных...

В прошлом году Вашингтон также объявил о выходе из Совета ООН по правам человека.

Как считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, США пытаются демонтировать сложившийся в XX веке миропорядок, ключевую роль в котором выполняли международные организации. Администрация Трампа возвращается к идеологии национальных государств, не учитывая при этом интересы других международных игроков.

«Соединённые Штаты ставят превыше всего собственные интересы, не обращая внимания на уставы организаций и подписанные соглашения. Вашингтон предпочитает легко из них выходить и искать новые форматы сотрудничества», — пояснил Солонников в разговоре с RT.

Политолог Андрей Манойло отметил, что Трамп стремится ограничить траты страны на международные организации.

«Трамп не видит смысла в финансировании глобальных проектов, если они не приносят прибыль. Обама строил глобальный мир, обменивал деньги США на влияние, а Трампа больше интересует состояние экономики и электората, который его поддержит», — заключил эксперт.