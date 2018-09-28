«Точку зрения президента США раскритиковали многие лидеры»: почему в мире негативно оценили речь Трампа на ГА ООН

Решения Дональда Трампа зачастую нарушают обязательства, которые брали на себя предыдущие американские администрации. Партнёрам Вашингтона нужно проанализировать противоречивые действия главы Белого дома, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Эксперты полагают, что выход Вашингтона из ряда международных организаций и разрыв важных соглашений связан с реализацией Трампом предвыборных обещаний. Ключевое отличие 45-го президента США от предшественников заключается в том, что он бизнесмен, а не политик: его шаги ориентированы на внутренние процессы в стране и нередко не укладываются в каноны международных отношений. При этом многие аналитики сходятся во мнении, что достижения республиканца — например, прогресс в урегулировании корейского кризиса — могут не дать реальных результатов. Сам Трамп ранее «похоронил» ядерную сделку с Ираном, над которой работала администрация Барака Обамы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что многие государства не оценили речь президента США Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН.

«Выраженные Трампом точки зрения вызвали реакцию и критику у многих лидеров. В его выступлении было много противоречий. С позиции «я сильный — значит, я прав» не выстроить справедливый мировой порядок...

Обвиняя некоторые страны в проведении военных операций за пределами их границ, он в то же время защищает оккупационную политику Израиля», — приводит газета Sabah слова Эрдогана.

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За последние полтора года Соединённые Штаты по инициативе американского лидера вышли из Совета ООН по правам человека, Организации по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), Парижского соглашения по климату и ещё ряда международных соглашений. Кроме того, Вашингтон в одностороннем порядке разорвал заключённый в 2015 году Совместный план всеобъемлющих действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пригрозил вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО) и отказался признавать легитимность Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

При этом Трамп не стесняется резко менять политический курс страны, хотя в США, несмотря на регулярную смену республиканцев и демократов, у власти в Белом доме традиционно существовала преемственность общего курса Вашингтона по ряду ключевых вопросов.

Более того, его собственные заявления (например, про лидера КНДР) временами меняются на прямо противоположные — если год назад на Генассамблее ООН Трамп называл Ким Чен Ына человеком-ракетой и угрожал в случае необходимости уничтожить Северную Корею, то в 2018-м он отзывался о главе КНДР в позитивном ключе.

Так, Эрдоган обратил внимание на заявление Трампа о прекращении финансирования Палестинского государства. По оценке турецкого лидера, президент США нарушил таким образом взятые предыдущими администрациями обязательства.

«Такое поведение не к лицу большой благородной стране. Ты говоришь, что больше не дашь денег палестинцам. Но предыдущие администрации взяли на себя такие обязательства. Понять такое сложно. Это несогласованность, которую миру надо хорошо проанализировать», — подчеркнул Эрдоган.

Президент также раскритиковал проводимую Вашингтоном политику односторонних санкций и отметил, что Анкара не намерена присоединяться к подобным рестрикциям, которые навязываются и другим странам мира.

«Смех в зале, когда Трамп говорил об экономической ситуации, открыто показывает мнения участников», — добавил он.

Подверг критике заявления Трампа на ГА ООН и глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, приведённые президентом США аргументы относительно якобы имеющейся энергетической зависимости ФРГ от России не соответствуют действительности.

«Нет никакой зависимости Германии от России, тем более в энергетических вопросах», — заявил дипломат, подчеркнувший, что правительство ФРГ рассматривает «Северный поток — 2» как экономический, а не политический проект.

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Jonathan Ernst

«Большую часть наследия Трампа могут отправить в мусорную корзину»

По словам директора Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, нынешний президент Соединённых Штатов имеет нетипичный взгляд на мировую политику.

«Сам Трамп является нетипичным человеком и нетипичным президентом. А выборы 2016 года свидетельствовали о политическом кризисе в США, потому что Трамп не политик. Человек, который никогда не занимал никаких государственных постов, никаких выборных постов, никогда не работал в правительстве... Он бизнесмен, и у него есть свой взгляд на все проблемы. Этот взгляд он пытается представить и реализовать», — рассказал RT эксперт.

Он напомнил, что такую позицию, подразумевающую постановку интересов США во всех сферах во главу угла, многие характеризовали как американский национализм и даже изоляционизм. Причём это касалось не только экономических соглашений типа Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) или ТТП, но и критики в отношении НАТО.

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Рогулёв добавил, что сейчас партнёрам Вашингтона приходится сталкиваться не только с отказом от преемственности политики США, но и с отсутствием единства внутри самой администрации президента, а также с противоречиями в конгрессе.

«Это вносит элемент непредсказуемости. Учитывая роль, место и значение Соединённых Штатов, это представляет колоссальную проблему для всех стран, в том числе для ближайших союзников. Возьмём Иран — даже Великобритания (ближайший союзник США) выступает против... В силу меняющейся ситуации в мире и меняющейся роли США мы ещё долго будем мучиться с Америкой, которая будет предпринимать такие шаги из-за постепенного уменьшения её лидерства. Отказаться от этого Соединённые Штаты не могут», — отметил эксперт.

При этом собеседник RT не исключил, что в случае провала Дональда Трампа и республиканцев на выборах и прихода к власти представителя Демократической партии 46-й президент США может точно так же денонсировать значительную часть принятых администрацией Трампа решений.

«Пока на горизонте никакого лидера от демократов, который мог бы бороться за президентское кресло, не просматривается. Но если такой появится и демократы смогут победить на президентских выборах, то я думаю, что большую часть наследия Трампа они отправят в мусорную корзину», — подытожил Рогулёв.

Reuters

© Jonathan Ernst

«Трамп — необычный президент»

В свою очередь, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин напомнил, что Трамп пришёл к власти на противопоставлении себя демократической администрации Обамы. При этом во время предвыборной кампании республиканец давал конкретные обещания по изменению как внутриполитического курса, так и внешней политики демократов.

И если на внутриамериканской политической сцене последовательное выполнение этих обещаний приносит Трампу дивиденды, то платить за это приходится определёнными, порой достаточно резкими действиями на международной арене.

«Сейчас во внешней политике США доминирует неоконсерватизм как основа для принятия решений. Трамп говорит, что прежняя демократическая администрация была слаба, а он восстанавливает сильные позиции США во внешней политике, проявляет рационализм, консерватизм и реализм... Но это происходит в контексте скорее электорального поведения Трампа. То есть он разрушает всё то, в чём видит слабость прежней администрации, и на этом зарабатывает свой внешнеполитический капитал», — рассказал RT эксперт.

«Должен оговориться, что если бы предыдущая администрация была республиканской, то нет никакой гарантии, что Трамп сохранил бы преемственность», — добавил Ярыгин.

Политолог выразил уверенность, что американский лидер прежде всего ориентируется на внутриполитические процессы в США, поскольку даже его выступление на Генассамблее ООН было сконцентрировано на подчёркивании роли его администрации в развитии страны и лишь во вторую очередь — на внешнеполитических успехах Соединённых Штатов.

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«Он пытается нарастить темпы экономического роста США, с помощью инструментов протекционизма защитить экономику, экономическое развитие США, пытается реформировать внешнеполитический курс таким образом, чтобы США были центром или по крайней мере основной силой принятия решений. И какой президент скажет, что эти посылы Трампа были неверны?» — заявил эксперт.

По его словам, следующий президент США сможет критиковать инструменты, которыми оперирует Трамп при принятии решений, но ставить под сомнение его идеи будет достаточно сложно.

«Если нет глобальных потрясений, то президент США обычно не является столь реформистским по своей природе, как Трамп. Но Трамп — не обычный президент. Он не политик всё же. Это не критика в его адрес, это не его достоинство, это факт. Он не политик. В подавляющем большинстве случаев президенты США — это политики. И они всё же не столь революционно настроены, как нынешний президент. Отдельные случаи, наверное, могут иметь место, но это не тенденция. Сейчас же у нынешнего президента это тенденция — менять всё, что было принято в предыдущие восемь лет в период администрации Обамы», — подытожил Ярыгин.