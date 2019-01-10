«Трамп — главная проблема»: чего ожидают на Корейском полуострове от саммита США — КНДР

Во время визита в Китай лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов приложить все усилия, чтобы в ходе второго саммита США — КНДР были достигнуты реальные результаты. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Пекин поддерживает стремление Пхеньяна к ядерному разоружению. В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в ближайшее время. Как полагают политологи, стремление КНДР, Южной Кореи и Китая к денуклеаризации очевидно, однако процесс урегулирования во многом будет зависеть от политической воли Соединённых Штатов. По словам экспертов, Трамп может отказаться делать реальные шаги навстречу Северной Корее.

Северная Корея не отступит от заявленного ранее курса на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также добавил, что надеется на положительный эффект от второй встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«КНДР продолжит придерживаться политики денуклеаризации, будет посредством диалога решать проблему полуострова, будет прилагать усилия, чтобы в ходе второго саммита лидеров КНДР и США были достигнуты результаты, которые будут приветствоваться международным сообществом», — заявил Ким Чен Ын.

Он также выразил надежду, что заинтересованные стороны окажут поддержку Северной Корее и поймут обеспокоенность Пхеньяна, а также объединят усилия для ядерного разоружения Корейского полуострова.

Северокорейский лидер высоко оценил вклад Китая в нормализацию обстановки в регионе и выразил благодарность Пекину.

В свою очередь, Си Цзиньпин положительно оценил шаги Пхеньяна, направленные на поддержание мира и стабильности, на ядерное разоружение Корейского полуострова. По словам лидера КНР, такие действия привели к формированию условий для мирного диалога и к появлению «редкой исторической возможности» для политического урегулирования.

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«Китай выступает за то, чтобы КНДР продолжала и дальше придерживаться направления денуклеаризации, за улучшение отношений между Севером и Югом, поддерживает проведение встречи руководителей США и КНДР», — подчеркнул председатель КНР.

При этом Пекин готов играть конструктивную роль в защите мира и стабильности на Корейском полуострове.

В Министерстве иностранных дел Китая по итогам встречи напомнили, что в этом году отмечается 70 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и КНДР.

«Стороны выразили готовность прилагать совместные усилия для того, чтобы отношения Китая и КНДР непрерывно развивались, продвигать политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова, а также вносить позитивный вклад в поддержание стабильности, мира, процветания и развития в регионе и в мире», — подчёркивается в пресс-релизе.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находился в Китае с официальным визитом с 7 по 10 января. В страну он прибыл на личном поезде в сопровождении супруги Ли Соль Чжу, заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля, а также главы МИД КНДР Ли Ён Хо.

Помимо встречи с Си Цзиньпином, состоявшейся 8 января, северокорейский лидер посетил фармацевтическую фабрику Tong Ren Tang, крупнейшего производителя средств традиционной китайской медицины.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин

Reuters

© KCNA

«Переговоры с Трампом — сложное испытание»

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, ситуация на Корейском полуострове по-прежнему остаётся достаточно сложной.

«Как поведёт себя Трамп, совершенно не очевидно. Обычно он старается извлечь из ситуации максимум. Пока именно так он и поступает в отношении Северной Кореи, но проблема ещё и не требовала от него окончательных и сложных решений. Пока он может играть по ситуации. После встречи с Кимом, если она состоится, это будет уже невозможно — ему придётся идти на какие-то достаточно серьёзные уступки. Насколько он к этому готов, непонятно. Мне кажется, что скорее нет, чем да. Особенно, учитывая внутриполитическую ситуацию в США и шатдаун. Дональд Трамп будет стараться извлечь больше, чем ситуация позволяет. Это делает встречу достаточно сложной», — подчеркнул Брутер в беседе с RT.

Также по теме «Год начала великого перелома»: как изменились отношения КНДР и Южной Кореи в 2018-м Лидер КНДР Ким Чен Ын в своём письме президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину призвал часто проводить саммиты в 2019 году и решить проблему...

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, северокорейский лидер прибегает к дипломатически верным методам выстраивания отношений с действующим главой Белого дома.

«Ким Чен Ын в данном случае проявляет сдержанность, мудрость и терпение, потому что переговоры с Трампом — это сложное испытание. Он делает, возможно, единственно верный подход к переговорам с американским лидером, капризным, непредсказуемым, желающим немедленных результатов и заключения успешных сделок после каждой международной встречи», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, в Пхеньяне, как и в Пекине, Сеуле и Токио осознают, что курс Трампа достаточно радикален.

«Поэтому эти страны заинтересованы в том, чтобы снижалось напряжение между США и КНДР, между двумя Кореями. Эти региональные державы хотят деэскалации напряжённости, хотят налаживать добрососедские отношения. Так что, в данном случае, Трамп — главная проблема во всех этих отношениях и будем надеяться, что Ким Чен Ыну удастся несколько сдержать агрессивность и поспешность американского лидера», — пояснил Почта в разговоре с RT.

«Второй саммит США — КНДР не за горами»

В четверг, 10 января, состоялась пресс-конференция президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, на которой политик говорил в частности о продвижении процесса денуклеаризации полуострова и сотрудничестве между Сеулом и Пхеньяном.

Он рассказал, что второй саммит между Соединёнными Штатами и Северной Кореей пройдёт в скором времени. Об этом, в частности, свидетельствует визит Ким Чен Ына в Китай, который играeт важную роль посредника. Как отмечали СМИ, вторая встреча сторон может произойти во вьетнамской столице Ханое.

Южнокорейский лидер призвал Пхеньян более решительно принимать меры по денуклеаризации для скорейшей отмены международных санкций. Между тем он добавил, что также необходимо осуществление шагов, направленных на поощрение КНДР к разоружению.

«Они просят другую сторону действовать первыми, потому что не могут доверять друг другу. Я считаю, что именно поэтому второй саммит США — КНДР был отложен до сих пор», — подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Reuters

© Pyeongyang Press Corps/Pool

Президент Южной Кореи также пояснил, что у Северной Кореи и представителей международного сообщества схожее понимание определения «полная денуклеаризация».

«На встречах с лидерами других стран Ким Чен Ын заявлял, что нет никакой разницы между полной денуклеаризацией, о которой он говорит, и полной денуклеаризацией, которую требует международное сообщество», — заметил южнокорейский лидер.