Замглавы МИД КНДР и посол России обсудили «ядерную проблему» Корейского полуострова

Заместитель главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи приняла посла России Александра Мацегору, стороны обсудили ряд вопросов, связанных с решением «ядерной проблемы» Корейского полуострова.

Как заявили в пресс-службе посольства России в КНДР, состоялась беседа, в ходе которой были обсуждены «некоторые злободневные вопросы, связанные с поиском путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова».

«Цой Сон Хи подчеркнула, что тактика и стратегия внешнеполитического ведомства КНДР на денуклеаризационном треке будут целиком и полностью основаны на принципах, обозначенных руководителем страны Ким Чен Ыном в его новогодней речи», — говорится в сообщении в Facebook.

Мацегора в свою очередь заявил, что Россия поддерживает инициативы по ослаблению напряжённости в Северо-Восточной Азии и комплексному решению корейских проблем с учётом озабоченностей всех сторон.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к нации призвал США принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове.

Эксперт Сергей Самуйлов прокомментировал НСН сложившуюся в регионе ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий Северной Кореи.