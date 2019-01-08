Замглавы МИД КНДР и посол России обсудили «ядерную проблему» Корейского полуострова
- РИА Новости
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Как заявили в пресс-службе посольства России в КНДР, состоялась беседа, в ходе которой были обсуждены «некоторые злободневные вопросы, связанные с поиском путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова».
«Цой Сон Хи подчеркнула, что тактика и стратегия внешнеполитического ведомства КНДР на денуклеаризационном треке будут целиком и полностью основаны на принципах, обозначенных руководителем страны Ким Чен Ыном в его новогодней речи», — говорится в сообщении в Facebook.
Мацегора в свою очередь заявил, что Россия поддерживает инициативы по ослаблению напряжённости в Северо-Восточной Азии и комплексному решению корейских проблем с учётом озабоченностей всех сторон.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к нации призвал США принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове.
Эксперт Сергей Самуйлов прокомментировал НСН сложившуюся в регионе ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий Северной Кореи.