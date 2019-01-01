Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом «в любое время»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом «в любое время».

Об этом информирует «Рёнхап».

В ходе новогоднего обращения к нации Ким Чен Ын также призвал Соединённые Штаты принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове.

Ранее Трамп заявил, что ждёт своей новой встречи с лидером Северной Кореи. По его словам, следующая встреча с Ким Чен Ыном может состояться в январе или феврале 2019 года.

Глава Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН прокомментировал сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий Северной Кореи.

 

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