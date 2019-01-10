Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для результативной встречи с Трампом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Пхеньян продолжит придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова.

«КНДР продолжит придерживаться политики денуклеаризации, будет посредством диалога решать проблему полуострова, будет прилагать усилия, чтобы в ходе второго саммита КНДР — США были достигнуты результаты, которые бы получили одобрение международного сообщества», — приводит слова Ким Чен Ына «Синьхуа».

7 января Ким Чен Ын приехал в Китай. Он прибыл в Пекин на личном поезде в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу, заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля, а также главы МИД КНДР Ли Ён Хо.

Ранее Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к нации заявил, что готов встретиться с Трампом «в любое время». Глава США в ответ сказал, что тоже ждёт встречи с лидером КНДР.

Глава Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН прокомментировал сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий Северной Кореи.

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