Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для результативной встречи с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Пхеньян продолжит придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова.

«КНДР продолжит придерживаться политики денуклеаризации, будет посредством диалога решать проблему полуострова, будет прилагать усилия, чтобы в ходе второго саммита КНДР — США были достигнуты результаты, которые бы получили одобрение международного сообщества», — приводит слова Ким Чен Ына «Синьхуа».

7 января Ким Чен Ын приехал в Китай. Он прибыл в Пекин на личном поезде в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу, заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля, а также главы МИД КНДР Ли Ён Хо.

Ранее Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к нации заявил, что готов встретиться с Трампом «в любое время». Глава США в ответ сказал, что тоже ждёт встречи с лидером КНДР.

Глава Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН прокомментировал сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий Северной Кореи.