СМИ сообщили о тайных переговорах Канады и КНДР в 2018 году
По словам собеседника канала, переговоры шли два дня.
В Канаде настаивали на продвижении в процессе денуклеаризации и призывали партнёров обратить внимание на «проблемы в области соблюдения прав человека» в КНДР.
Оттава и Пхеньян разорвали дипломатические отношения в 2010 году.
Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын будет находиться с визитом в Китае в период с 7 по 10 января 2019 года.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий Северной Кореи.