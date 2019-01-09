СМИ сообщили о тайных переговорах Канады и КНДР в 2018 году

Северокорейская делегация провела секретные переговоры в Оттаве с канадской стороной в сентябре 2018 года на тему ядерной проблемы Корейского полуострова, сообщает телеканал CBC со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника канала, переговоры шли два дня.

В Канаде настаивали на продвижении в процессе денуклеаризации и призывали партнёров обратить внимание на «проблемы в области соблюдения прав человека» в КНДР.

Оттава и Пхеньян разорвали дипломатические отношения в 2010 году.

Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын будет находиться с визитом в Китае в период с 7 по 10 января 2019 года.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий Северной Кореи.