Мун Чжэ Ин считает, что саммит США — КНДР состоится в ближайшее время

Встреча лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Такое мнение выразил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе обращения к нации.

«Второй саммит глав США и Северной Кореи состоится уже совсем скоро», — приводит его слова «Рёнхап».

По мнению южнокорейского лидера, о подготовке нового саммита также говорит и недавний визит Ким Чен Ына в Китай.

Ранее Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к нации заявил, что готов встретиться с Трампом «в любое время». Президент США в ответ сказал, что ждёт встречи с лидером КНДР.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.