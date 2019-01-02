«Желание добиться своего»: как США и Северная Корея намерены развивать мирный диалог в 2019 году

Пекин приветствует приверженность США и Северной Кореи мирным переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, заявили в МИД КНР. Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын выразили готовность продолжить диалог в 2019 году, в том числе провести вторую личную встречу. Как отмечают эксперты, положительные тенденции в урегулировании конфликта прослеживаются, однако о реальном прорыве говорить пока не приходится. Аналитики полагают, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын рассчитывают на пиар-эффект от подобной риторики.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готовы к новой личной встрече в 2019 году.

О желании провести переговоры с главой Белого дома «в любое время» глава КНДР заявил в ходе новогоднего обращения к нации.

«Я в любое время готов вновь сесть за стол переговоров с президентом США, прилагать усилия для достижения результатов, которые бы приветствовало международное сообщество», — сказал Ким Чен Ын.

Он также подтвердил твёрдое намерение республики завершить процесс полной денуклеаризации. При этом лидер Северной Кореи призвал Вашингтон не испытывать терпение Пхеньяна в вопросе выполнения обязательств.

«Если США не будут выполнять свои обещания и, испытывая наше терпение, станут выдвигать односторонние требования и давить на нас санкциями, у нас не будет иного выбора, кроме как пойти по другому пути», — подчеркнул он.

В свою очередь, американский лидер с удовлетворением воспринял сообщения о желании Ким Чен Ына продолжить переговоры по ядерному разоружению Корейского полуострова.

«Я также с нетерпением жду встречи с председателем Ким Чен Ыном, который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом!» — написал Трамп в Twitter.

Позитивный настрой американского и северокорейского лидеров оценили в Китае. Пекин готов оказывать содействие мирному диалогу между США и КНДР, который обеспечит процесс ядерного разоружения Корейского полуострова.

«За последний год на Корейском полуострове наблюдаются важные позитивные изменения. Мы рады, что эта проблема вновь оказалась в центре переговорного процесса. Межкорейские контакты развиваются, улучшаются по всем направлениям — китайская сторона поддерживает меры, принимаемые Пхеньяном с целью ядерного разоружения», — заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан в ходе брифинга.

Китайский дипломат также высоко оценил поступок Ким Чен Ына, в канун Нового года отправившего личное письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. В нём глава КНДР извинился, что не смог лично посетить Сеул, и предложил в 2019 году увеличить число двусторонних контактов, которые должны способствовать миру, процветанию и денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы также твёрдо поддерживаем процесс денуклеаризации КНДР, положительную тенденцию к развитию мирного диалога между Севером и Югом в американо-северокорейских отношениях», — отметил он.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялся саммит КНДР — США, на котором произошла первая и пока единственная встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. По её результатам Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации полуострова. В частности, был произведён демонтаж полигона Сохэ, где испытывались баллистические ракеты. Также ещё в мае Северная Корея приступила к уничтожению полигона Пхунгери.

Дальнейшие действия КНДР не предприняла, поскольку Соединённые Штаты не предоставили стране обещанные гарантии безопасности. При этом в Институте по делам США при МИД КНДР сообщили, что Пхеньян может отказаться от денуклеаризации из-за действий администрации Белого дома. В Северной Корее подчёркивают: Вашингтон заблуждается, если полагает, что может принудить Пхеньян к отказу от ядерного оружия «путём повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека».

«Наоборот, это вызовет ни для кого не желательный результат — закрытие навсегда пути к денуклеаризации на Корейском полуострове», — отмечалось в сообщении.

«Трамп и Ким будут стараться обманывать друг друга до конца»

Как отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, лидеры США и КНДР имеют совершенно разные мотивы в вопросе ядерного разоружения Корейского полуострова.

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«Ким Чен Ын хочет вывести свою страну из изоляции и реализовать те преимущества, которые КНДР имеет перед другими странами, а именно консолидированное население, готовое работать и готовое к тому, чтобы сделать свою страну великой, как бы странно это ни звучало. Трамп же хочет мегасделку. Он видит, что предыдущие американские президенты, мягко говоря, не учитывали особенности национального менталитета Северной Кореи и проиграли», — сказал он.

По мнению эксперта, другие страны будут способствовать урегулированию отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. Между тем он призвал не испытывать иллюзий относительно желания США добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

«Будет сделано очень много громких и миролюбивых заявлений. Но по факту любой конфликт или недопонимание могут спровоцировать обратный процесс, то есть эскалацию конфликта между США и Северной Кореей», — отметил Мухин в беседе с RT.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев добавил, что оптимистичные заявления Дональда Трампа и Ким Чен Ына о готовности к новой встрече делаются ради пиар-эффекта.

«Это усилит авторитет Трампа и поможет ему немного приподнять рейтинг. Это усилит авторитет Ким Чен Ына, который скажет, что с ним ведут переговоры лидеры мировых держав, и поэтому КНДР будет уважать весь мир. Это также может усилить авторитет Си Цзиньпина, потому что он покажет, что Китай является мощным посредником», — подчеркнул он.

При этом, по оценке эксперта, американский и северокорейский лидеры не доверяют друг другу.

«Желание встретиться у них искреннее, как и желание добиться своего. Но столь же искреннее и их недоверие друг к другу. И они будут стараться обманывать друг друга до конца. До реализации планов не дойдёт. Всё пока ограничится получением пиар-эффекта», — подчеркнул Матвейчев в разговоре с RT.