Лидер КНДР предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться

Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал о планах посетить Сеул в 2019 году для дальнейшего обсуждения установления мира на Корейском полуострове, а также выразил разочарование, что этого не удалось сделать ранее.

Reuters

Соответствующее письмо он написал южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину. «Ким Чен Ын ясно дал понять, что хочет часто встречаться с президентом Мун Чжэ Ином в 2019 году, чтобы продвинуть вперёд обсуждение вопросов мира и процветания, и выразил намерение вместе решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует представителя южнокорейского президентского офиса агентство «Рёнхап». Ранее Ким Чен Ын выразил Мун Чжэ Ину желание продолжать развивать отношения.