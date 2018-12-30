Лидер КНДР предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться

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Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал о планах посетить Сеул в 2019 году для дальнейшего обсуждения установления мира на Корейском полуострове, а также выразил разочарование, что этого не удалось сделать ранее.
Лидер КНДР предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться
  • Reuters

Соответствующее письмо он написал южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину.

«Ким Чен Ын ясно дал понять, что хочет часто встречаться с президентом Мун Чжэ Ином в 2019 году, чтобы продвинуть вперёд обсуждение вопросов мира и процветания, и выразил намерение вместе решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует представителя южнокорейского президентского офиса агентство «Рёнхап».

Ранее Ким Чен Ын выразил Мун Чжэ Ину желание продолжать развивать отношения.

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