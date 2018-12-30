Мун Чжэ Ин поблагодарил Ким Чен Ына за «душевное письмо»

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Южнокорейский президент поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за «душевное письмо» и выразил надежду на встречи в следующем году.
Мун Чжэ Ин поблагодарил Ким Чен Ына за «душевное письмо»
  • Reuters

«Спасибо за то, что в это занятое время направили это душевное письмо… Я желаю здоровья вам и вашей семье и надеюсь на встречу с вами в следующем году», — цитирует послание Мун Чжэ Ина РИА Новости.

Он также положительно оценил желание северокорейского коллеги работать над урегулированием проблем на полуострове и созданием мира.

«В будущем возникнет множество проблем. Но наши сердца откроются, если мы будем усиленно пытаться. Наши сердца, которые приветствуют Ким Чен Ына, остались неизменными», — сказал Мун Чжэ Ин в письме.

Ранее лидер КНДР предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться.

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