Мун Чжэ Ин поблагодарил Ким Чен Ына за «душевное письмо»

Южнокорейский президент поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за «душевное письмо» и выразил надежду на встречи в следующем году.

«Спасибо за то, что в это занятое время направили это душевное письмо… Я желаю здоровья вам и вашей семье и надеюсь на встречу с вами в следующем году», — цитирует послание Мун Чжэ Ина РИА Новости.

Он также положительно оценил желание северокорейского коллеги работать над урегулированием проблем на полуострове и созданием мира.

«В будущем возникнет множество проблем. Но наши сердца откроются, если мы будем усиленно пытаться. Наши сердца, которые приветствуют Ким Чен Ына, остались неизменными», — сказал Мун Чжэ Ин в письме.

Ранее лидер КНДР предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться.