«Предъявят очередных «жертв»: в Минобороны РФ рассказали о подготовке новой провокации «Белых касок» в Сирии

В сирийской провинции Алеппо боевики готовят новую провокацию с применением химоружия, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР. Как отметили военные, ёмкости с отравляющими веществами уже доставлены в несколько населённых пунктов, а «Белые каски» снимают постановочные кадры, которые будут затем растиражированы как доказательство применения химоружия правительственными силами. Тем временем глава МИД арабской республики заявил о поддержке террористов со стороны США, которые проводят переподготовку радикалов на базе в Эт-Танфе. Аналитики отмечают, что Вашингтон имитирует борьбу с терроризмом.

В сирийской провинции Алеппо террористы готовят провокации с использованием химического оружия. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Для её осуществления (провокации с использованием химоружия. — RT) в города Аазаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо прибыли несколько десятков членов небезызвестной организации «Белые каски». Ранее в указанные населённые пункты из города Джиср эш-Шугур провинции Идлиб на закрытых грузовиках были доставлены ёмкости с отравляющими веществами, предположительно хлором», — сказал он.

Савченко подчеркнул, что «Белые каски» снимают постановочные кадры с участием лиц, которые неизвестны местным жителям. По плану боевики должны спровоцировать атаку со стороны правительственных сирийских войск, после чего начать инсценировку применения Дамаском химоружия.

«На территории, подконтрольной незаконным вооружённым формированиям, будет инсценирован артиллерийский обстрел снарядами с отравляющими веществами, якобы произведённый со стороны подразделений Вооружённых сил САР», — пояснил руководитель центра.

После проведения этой инсценировки мировому сообществу «предъявят очередных «жертв» применения «химического оружия» правительственными войсками», отметил Савченко. Он допустил, что одновременно с провокацией боевики попытаются захватить город Талль-Рифат.

Ранее Россия неоднократно засекала попытки боевиков и «Белых касок» устроить провокации с применением химического оружия. Так, 30 августа об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Очередная провокация Запада готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе… Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, через Министерство иностранных дел чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём», — заявлял он.

«США имитируют борьбу с терроризмом»

В понедельник, 29 октября, министр иностранных дел САР Валид Муаллем заявил, что на военной базе в Эт-Танфе Соединённые Штаты проводят переподготовку остатков группировки «Исламское государство»*. Кроме того, по мнению главы внешнеполитического ведомства, американцы намерены создать в Сирии новые базы. Позицию главы МИД Сирии приводит агентство SANA.

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Политолог Александр Асафов убеждён, что Дамаск может иметь веские основания для таких заявлений.

«Основания для таких заявлений у МИД Сирии есть. Мы видим, как благодаря действиям американских солдат конфликты не затухают, а наоборот — боевики набираются сил, получают откуда-то оружие, мобилизуются и атакуют», — заявил аналитик в комментарии RT.

В качестве примера политолог привёл ситуацию, сложившуюся в провинции Дейр эз-Зор.

«Столкновения, которые там сейчас идут между курдскими формированиями и остатками территориальной террористической группировки, известной нам как «Исламское государство», показывают, что США и правда имитируют борьбу с терроризмом, поскольку именно эта имитация является их основанием для нахождения в регионе», — считает Асафов.

Напомним, возглавляемая США коалиция проводит авиаудары в этом регионе, жертвами которых, в частности, становятся мирные жители. Более того, сообщается об использовании запрещённых Женевской конвенцией снарядов с белым фосфором.

Так, 20 октября, по данным SANA, в результате ударов коалиции погибли 62 мирных жителя сирийской провинции Дейр эз-Зор.

«62 мирных жителя погибли, десятки ранены в результате налёта авиации международной коалиции на деревни Ас-Суса и Аль-Бубадран на востоке провинции Дейр эз-Зор», — говорится в сообщении агентства.

В ответ на запрос RT в Пентагоне заверили, что ведётся расследование этого инцидента.

«Инцидент расследуется, и мы выпустим более подробную информацию в соответствующее время. Демократические силы Сирии — партнёр по уничтожению ИГ, и мы продолжим поддерживать их, потому что они борются с последним оплотом ИГ в долине среднего Евфрата», — говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

В понедельник, 29 октября, агентство SANA сообщило о новом случае применения коалицией белого фосфора при ударе в Дейр эз-Зоре. Однако в штабе операции «Непоколебимая решимость» это опровергают. «Эти сообщения не соответствуют действительности», — цитирует ТАСС официального представителя штаба полковника сухопутных сил США Шона Райана.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.