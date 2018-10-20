СМИ: В результате ударов коалиции США в Дейр эз-Зоре погибли 62 мирных жителя
- Reuters
«62 мирных жителя погибли, десятки ранены в результате налёта авиации международной коалиции на деревни ас-Суса и аль-Бубадран на востоке провинции Дейр эз-Зор», — говорится в сообщении сирийского агентства.
Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что в провинции Дейр эз-Зор коалиция во главе с США нанесла удары по домам мирных жителей.
В свою очередь, в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили RT, что занимаются расследованием этих сообщений.