СМИ: Коалиция во главе с США нанесла удар по Дейр эз-Зору

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В сирийской провинции Дейр эз-Зор коалиция во главе с США нанесла удары по домам мирных жителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник. 
СМИ: Коалиция во главе с США нанесла удар по Дейр эз-Зору
  • Reuters

Отмечается, что удар был нанесён в селении Ас-Суса.

«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам «Исламского государства»*, — заявил источник.

Как сообщают сирийские СМИ со ссылкой на источники, в результате произошедшего есть погибшие и раненые.

Ранее СМИ сообщали, что коалиция нанесла авиаудары с применением запрещённого белого фосфора по сирийской провинции Дейр эз-Зор.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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