В Пентагоне прокомментировали сообщения об ударах коалиции США по Дейр эз-Зору

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) прокомментировал RT сообщения, что в сирийской провинции Дейр эз-Зор коалиция во главе с Соединёнными Штатами нанесла удары по домам мирных жителей.

В командовании отметили, что получили сообщения о возможном инциденте на северо-востоке Сирии.

«Инцидент расследуется, и мы выпустим более подробную информацию в соответствующее время. Демократические силы Сирии — партнёр (коалиции. — RT) по уничтожению ИГ*, и мы продолжим поддерживать их, потому что они освобождают последний оплот ИГ в долине среднего Евфрата», — говорится в заявлении CENTCOM.

Ранее РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник сообщало, что в сирийской провинции Дейр эз-Зор коалиция во главе с США нанесла удары по домам мирных жителей.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко отмечал, что бездействие проамериканских формирований позволило террористам установить полный контроль над 20-километровой полосой вдоль восточного берега Евфрата.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.