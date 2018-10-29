Пентагон прокомментировал данные о применении снарядов с белым фосфором в Сирии

Официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил, что коалиция во главе с США не наносила удары по населённому пункту в сирийской провинции Дейр эз-Зор с применением боеприпасов с запрещённым белым фосфором.

Reuters

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — цитирует его ТАСС. Ранее СМИ сообщили, что авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла авиаудары с использованием белого фосфора по городу Хаджин провинции Дейр эз-Зор.