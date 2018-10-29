Пентагон прокомментировал данные о применении снарядов с белым фосфором в Сирии

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Официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил, что коалиция во главе с США не наносила удары по населённому пункту в сирийской провинции Дейр эз-Зор с применением боеприпасов с запрещённым белым фосфором.
Пентагон прокомментировал данные о применении снарядов с белым фосфором в Сирии
  • Reuters

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла авиаудары с использованием белого фосфора по городу Хаджин провинции Дейр эз-Зор.

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