В МИД Сирии рассказали о создаваемых США военных базах в стране

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США создают военные базы на востоке Сирии и стремятся продлить конфликт в стране.

Об этом сообщает SANA.

По его словам, американские военные строят базы и аэродромы на востоке страны под предлогом защиты курдов.

Муаллем отметил, что США, в частности, используют свою базу в городе Эт-Танф для переподготовки остатков банд террористической группировки «Исламское государство»*, чтобы в дальнейшем они могли воевать против сирийской армии.

Ранее СМИ сообщили, что коалиция во главе с США применила белый фосфор при ударе по Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.