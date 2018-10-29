В МИД Сирии рассказали о создаваемых США военных базах в стране
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- Reuters
Об этом сообщает SANA.
По его словам, американские военные строят базы и аэродромы на востоке страны под предлогом защиты курдов.
Муаллем отметил, что США, в частности, используют свою базу в городе Эт-Танф для переподготовки остатков банд террористической группировки «Исламское государство»*, чтобы в дальнейшем они могли воевать против сирийской армии.
Ранее СМИ сообщили, что коалиция во главе с США применила белый фосфор при ударе по Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.