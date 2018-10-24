Глухота цивилизации: как западные страны проводили политику насильственной стерилизации

Финские инвалиды по слуху, ставшие жертвами принудительной стерилизации, требуют от государства извинений и компенсаций. Об этом сообщают местные СМИ. От законов, принятых в 1920-х—1930-х годах и действовавших десятки лет, пострадали несколько тысяч человек. Сейчас евгеника ассоциируется прежде всего с гитлеровской Германией. Однако, как отмечают эксперты, политика, основанная на схожих принципах, процветала и в ряде демократических государств.

Представители финского Общества языка жестов, объединяющего инвалидов по слуху, требуют от государства официальных извинений и компенсации за проводившуюся в стране политику насильственной стерилизации глухих женщин. Об этом сообщает Hufvudstadsbladet.

Согласно принятому в Финляндии в 1929 году Закону о браке, глухим финнам запрещалось жениться друг на друге без специального разрешения от президента страны. Зачастую многим женщинам ставился ультиматум — либо пройти процедуру стерилизации, либо забыть о замужестве.

«(Принудительная) стерилизация — это акт насилия и серьёзное нарушение прав человека, ставшее нормой», — сказала в интервью газете преподаватель Средней школы для глухих детей Майя Койвисто, призвав государство признать ответственность за произошедшее.

Закон о браке стал лишь одним из элементов выстраиваемой в Финляндии политики улучшения здоровья нации на основе евгеники — учения о селекции человека. Он сменил старый закон 1734 года, принятый, когда страна находилась в составе Швеции. По нему запрещались браки между больными наследственной эпилепсией. В 1929 году запрет на заключение браков, кроме глухих, распространили также на другие категории — эпилептиков, психически больных, умственно отсталых, больных венерическими заболеваниями. В некоторых случаях браки разрешались, если удавалось получить соответствующее позволение от президента страны.

Этот законодательный акт действовал до 1969 года. Однако Майя Койвисто утверждает, что случаи стерилизации под давлением отмечались и позже.

«До сих пор я считала, что стерилизация продолжалась до 1950-х, 1960-х годов. Но я услышала о случае, когда в 1990-х врач предложил своей глухой пациентке пройти стерилизацию», — отметила она в интервью Hufvudstadsbladet.

В 1935 году Финляндия приняла закон о стерилизации, согласно которому часть граждан, прежде всего психически больные, подвергалась насильственному лишению репродуктивных функций. Остальным носителям наследственных заболеваний предлагалось пройти стерилизацию добровольно. В 1950-м этот закон был доработан и действовал до 1970 года.

Согласно официальной статистике, приводимой в книге финского исследователя Маркку Маттила, наибольшее число стерилизаций пришлось на послевоенное время. С 1935 до 1950 год, включая период, когда Финляндия с 1941 по 1944-й была союзницей гитлеровской Германии, было произведено всего 996 таких операций, тогда как только в 1969 году — 5449. Всего более 11 000 человек в Финляндии стали жертвами политики стерилизации.

Финские женщины. 1920-е годы

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Аналогичную политику в довоенные годы проводили и в других странах Скандинавского полуострова, отметил в беседе с RT завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

«Это печальная страница в истории наших северных соседей, исторический этап, связанный с бытовавшими в обществе представлениями о том, как можно улучшить природу человека. Эти представления были связаны с распространением псевдонаучных евгенистических учений, согласно которым таким антигуманным вмешательством в природу человека можно улучшить качество нации, не допустить передачи наследственных заболеваний», — заявил он.

По мнению эксперта, глухие женщины смогут добиться извинений и компенсации от правительства Финляндии.

«Во-первых, они представляют небольшой контингент финского общества. Во-вторых, общество и государство стали более толерантными. Компенсации могут быть отчасти материальные, отчасти законодательные», — полагает Воронов.

Научный расизм

Финский закон о браке 1929 года был разработан на основе законодательных актов, принятых в Швеции, Норвегии и Дании в 1913 году. В начале ХХ века евгеническое законодательство, включавшее насильственную стерилизацию, было принято во всех скандинавских странах.

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Только в Швеции с 1935 по 1975 год в соответствии с законом «о чистоте расы» 63 000 человек были подвергнуты этой процедуре. Извинений и компенсаций они дождались лишь в 1997 году. Чтобы встать на очередь на стерилизацию, нужно было обладать внешностью, отличной от нордической, или, например, проявлять неспособность к обучению.

Наиболее известной является евгеническая политика Третьего рейха. С целью достижения «чистоты расы» здесь в 1933 году, примерно в то же время, что и в странах Северной Европы, был принят закон «Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями». Его жертвами стали 400 тыс. человек, подвергшихся насильственной стерилизации. Впрочем, в гитлеровской Германии не стеснялись в целях «очищения нации» отправлять людей в концлагеря и создавать специальные программы по выведению сверхрасы арийцев (Lebensborn).

Впрочем, первыми внедрять евгеническое законодательство начали далеко за пределами Европы — в США. Началось это ещё в 1907 году в штате Индиана, где впервые в мире был одобрен закон о насильственной стерилизации. Следом аналогичные законы были приняты в ряде других штатов. Как правило, применялась эта процедура по отношению к осуждённым и психически больным. Несмотря на то что после Второй мировой войны эта практика стала отождествляться со злодеяниями нацизма, она ещё десятилетия существовала в США. А в некоторых штатах, например штате Вашингтон, до сих пор действуют законы о насильственной стерилизации.

На национальном уровне самым долгоживущим оказалось евгеническое законодательство Японии. С 1948 по 1996 год в стране действовал закон о евгенике, сменивший более ранний акт 1940 года. Согласно исследованию японского учёного Матсубары Йоко, 800 тыс. человек стали жертвами стерилизации, по другим оценкам, их было около 20 тыс. Ни в Японии, ни в США жертвы евгеники не получили никаких компенсаций.

«Западной культуре свойственен цивилизационный расизм, расовые теории, — объяснил в беседе с RT популярность евгеники в прошлом столетии политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. — Эти явления были рождены в Европе и широко там применялись в течение многих столетий. Отголоски этих подходов, несмотря на общую формальную гуманизацию Запада, присутствуют там до сих пор. Поэтому в распространении евгенистических теорий на Западе нет ничего удивительного».

Обыкновенный геноцид

Помимо инвалидов, под пресс евгенической политики в западных странах зачастую попадали и национальные меньшинства. Так, в рамках политики «расовой гигиены» в Норвегии, проводившейся до 1970-х годов, практиковалась насильственная стерилизация цыганок.

В Швеции представители народа саамов обвиняют государство в проведении насильственных стерилизаций как части политики «культурного геноцида» и «дискриминации» в отношении коренных жителей Крайнего Севера.

Представитель народа саамов

AFP

© SVEN NACKSTRAND

С 1930-х США расширили политику стерилизации на своё колониальное владение — остров Пуэрто-Рико, где операциям подвергались латиноамериканцы. В 1970-х власти США проводили насильственную стерилизацию индейских женщин. Согласно данным Управления общей бухгалтерской отчётности Соединённых Штатов, только с 1973 по 1976 год были стерилизованы 3406 коренных американок. В южных штатах США во время действия евгенических программ большую часть жертв стерилизации составляли негритянки.

В Перу во время правления прозападного президента Альберто Фухимори в 1990—2000-х годах на деньги американского Агентства по международному развитию (USAID), японского Nippon Foundation и Фонда ООН по народонаселению осуществлялась программа по стерилизации представительниц коренного населения — в основном женщин народов кечуа и аймара.

Даже в Израиле нашлось место политике в духе Третьего рейха. В начале 2000-х в израильских СМИ разгорелся скандал из-за обвинений в адрес властей в химической стерилизации эмигранток из Эфиопии.

По мнению Коровина, использование инструментов евгеники для борьбы с коренным населением обесценивает любые обращения стран Запада к риторике о правах человека, особенно в отношении России. С попытками внедрить евгенику в СССР было покончено ещё при Иосифе Сталине, благодаря чему страна избежала чудовищных массовых стерилизаций, свойственных западным странам.

«Никакого морального права высказывать России какие-либо претензии Запад не имеет. Поскольку по жестокости, бесчеловечности и тоталитарности своих подходов Запад ни в какое сравнение не идёт с гуманной, демократической и свободной на его фоне Россией, и огромное количество исторических эпизодов являются тому свидетельством», — подчеркнул Коровин.