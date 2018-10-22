«Попытка взять реванш»: как поддерживающие демократов СМИ готовятся к выборам в конгресс США

В этом году промежуточные выборы в конгресс США будут освещаться СМИ так же подробно, как и прошедшие в 2016-м президентские. Такая ситуация нехарактерна для Америки, отмечают в самом медиасообществе. Предстоящее голосование некоторые издания называют «референдумом по Трампу». Особую активность проявляют либеральные медиа, которые, как отмечают аналитики, «стремятся взять реванш» за проигрыш президентской кампании. Однако исследования показывают, что избиратели не разделяют повышенный интерес прессы к событию. Согласно последнему опросу Public Religion Research Institute, голосовать собираются не более 55% американцев — похожие прогнозы давали перед прошлым плебисцитом. Но реальная явка обычно оказывается ниже прогнозируемой. Особенно она низка среди молодых людей. Эксперты полагают, что это может сыграть против демократов, которых, как считается, традиционно поддерживает молодёжь.

До промежуточных выборов в конгресс США осталось чуть меньше трёх недель — они пройдут 6 ноября. Американские СМИ и политики из обеих главных партий представляют это событие как ключевую политическую битву со времени президентской кампании 2016 года.

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В этом году промежуточные выборы будут освещаться столь же подробно, как и прошедшие в 2016-м президентские. Основные американские телеканалы привлекают для прямых трансляций и наблюдения за подсчётом голосов самых популярных ведущих и комментаторов. Так, специальный эфир на NBC будет вести Мегин Келли, Fox News собрал для дня выборов команду из восьми ведущих, а в эфире телеканала ABC News примет участие бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Привлекают внимание к предстоящим выборам и лидеры общественного мнения. В первых рядах — сторонники Демократической партии. С призывами прийти и проголосовать уже выступили Барак и Мишель Обама, актёры Сэмюэл Л. Джексон и Алек Болдуин, певица Тейлор Свифт и ряд других знаменитостей.

В прессе подчёркивается, что на кону — будущее страны: решается вопрос, каким оно будет — с поддерживающим Трампа конгрессом или противодействующим ему.

«Главное в промежуточных выборах 2018 года — это Трамп», — утверждает The Atlantic.

«14 предвыборных противостояний, которые могут изменить Америку», — завлекает читателей сайт СNN.

USA Today обращается к женской аудитории. «Голосование как акт сопротивления: активистки «Женского марша» пытаются в преддверии выборов в конгресс надавить на Республиканскую партию», — сообщает издание.

Особое внимание приковано к молодёжи, которая может «прогулять» выборы.

«Опрос: миллениалы хотели бы видеть во главе конгресса демократов, однако лишь меньше половины собираются голосовать в ноябре» — гласит заголовок в Vox.

Молодые люди предпочитают демократов, объясняет далее издание, «но грош им цена, если они не пойдут на выборы в ноябре».

«Может ли Тейлор Свифт убедить молодёжь пойти на выборы? Ещё как!» — делится своими надеждами The Washington Post.

Newsweek подсвечивает позицию другого кумира демократов: «Барак Обама — американской молодёжи: «Никаких отговорок, взяли и пошли на выборы в конгресс».

Los Angeles Times убеждает старшее поколение, что голосовать нужно за тех же кандидатов, что и молодые.

«Поколение беби-бума должно проголосовать на промежуточных выборах так же, как и их дети», — призывает газета.



Как отметил в интервью RT доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло, активизация симпатизирующих демократам СМИ перед выборами в конгресс объясняется тем, что они провалили предыдущие президентские выборы 2016 года и прошлые промежуточные выборы в 2014 году.

«Это стремление взять реванш на промежуточных выборах и вернуть себе большинство, которое демократы потеряли. Желательно одновременно в двух палатах», — отметил в интервью RT Манойло.

Позиция демократов многообещающая, считает эксперт, так как «все плохие вещи периода президентства Обамы забыты». Кроме того, демократы не у власти и не совершают ошибок, которые совершают люди, если работают».

Аналитики подчёркивают, что промежуточные выборы действительно крайне важны для демократов. Сейчас обе палаты американского парламента контролируются Республиканской партией, что выгодно президенту Дональду Трампу. Однако в ноябре соотношение сил может кардинально измениться: будут разыграны все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате.

Как неоднократно заявляли представители демократов, они рассчитывают на то, что промежуточные выборы 2018 года станут своеобразным «референдумом по Трампу»: если им удастся вернуть большинство в палате представителей, они смогут запустить процедуру импичмента президента.

«Выбирать из двух зол»

Согласно опросу, проведённому Public Religion Research Institute в августе — сентябре этого года, 55% американцев заявили, что пойдут на предстоящие выборы. Однако традиционно явка на промежуточных выборах бывает в полтора раза ниже, чем на президентских, а основанные на социологических опросах ожидания оказываются завышенными. Так, в 2014 году явка на промежуточных выборах составила 36,4%, хотя опросы показывали, что 56% избирателей точно готовы голосовать.

В этом году многие американцы также планируют пропустить голосование, несмотря на агитацию со стороны СМИ и активистов партий.

«Я не чувствую, что могу повлиять на политику. Даже если бы я так не думал, свой голос мне бы пришлось отдать за кандидата, с программой которого я не согласен полностью. На каждую положительную черту в политике есть 10 отрицательных — приходится выбирать из двух зол. Например, Трамп — мне нравятся его налоговые послабления, но дефицит бюджета всё равно растёт. Лучше я останусь дома и поберегу нервы», — приводит газета The Houston Chronicle слова Остина Бэйти, жителя округа Монтгомери штата Теннесси.

Бэйти рассказал изданию, что не голосовал на президентских выборах 2012 и 2016 годов. Его родной округ Монтгомери на голосовании 2016 года показал самую низкую явку за шесть последних президентских выборов. Такого же мнения, как Бэйти, придерживаются и другие жители региона.

«Это напрасная трата моего времени. Не имеет значения, кто выиграет, зависеть это будет не от моих целей или потребностей народа, а от капиталистов, больших компаний… Всё контролируют деньги», — приводит The Houston Chronicle слова другого жителя Монтгомери.

Исследование Public Religion Research Institute демонстрирует, что американцы в целом с недоверием относятся к общенациональным политическим институтам и двухпартийной системе. Так, 53% граждан США считают, что Демократическая партия не представляет их интересы и ценности. Уровень разочарования в Республиканской партии ещё выше — 61%. 67% американцев считают, что политики, занимающие выборные должности на федеральном уровне, отстаивают интересы избирателей неудовлетворительно.

«Недостаток знаний»

Ещё одна причина низкой явки, помимо апатии электората, — низкая информированность о процедуре выборов. Американцы просто не знают, где находятся избирательные участки, какова процедура голосования и какие документы нужны для её прохождения.

«Что я знаю — так это то, что мне нужно прийти на участок и проголосовать, но я не представляю, что мне с собой нужно брать», — сообщил радиостанции NPR 23-летний житель Лас-Вегаса Шелби Мэбис, который ещё ни разу не принимал участия в голосовании.

Низкую информированность демонстрируют и другие молодые американцы, говорит директор общественной организации CIRCLE Кеи Кавашима. Эта НКО, работающая под эгидой Университета Тафтса, занимается политпросвещением молодёжи.

Reuters

© Mark Kauzlarich

«Когда мы проводим опросы среди молодых людей, обнаруживается очень существенный недостаток знаний по тому, как вообще работает правительство. Как следствие, они не понимают, почему важен их голос», — приводит NPR слова общественницы.

По её утверждению, согласно исследованиям CIRCLE, почти 20% молодых людей, относящих себя к рабочему классу, сообщили, что не считают себя достаточно подготовленными, чтобы принимать участие в выборах.

Отцы и дети

Проблема заключается также в том, что молодые американцы никогда не были главной целевой аудиторией избирательных кампаний, которые преимущественно направлены на привлечение голосов других социальных групп, отмечают эксперты.

«Политики неслучайно очень много времени уделяют программе медицинской страховки Medicare и социальному страхованию. Пожилые люди участвуют во всех голосованиях», — приводят СМИ слова общественного активиста Франсиско Моралеса.

Он обращает внимание на то, что вопросы, волнующие молодых людей, например задолженность по кредиту на образование, не поднимаются на дебатах и во время политической агитации, «потому что политики не боятся нас как избирателей».

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По данным опроса Public Religion Research Institute, только 35% американцев в возрасте от 18 до 29 лет выразили абсолютную уверенность в том, что примут участие в голосовании на промежуточных выборах в ноябре. Среди граждан среднего возраста этот показатель составил 81%.

При этом голосует американская молодёжь преимущественно за демократов, и низкая явка может стоить им необходимых мест в конгрессе США. Так, в 2014 году, когда Демократическая партия потеряла контроль над сенатом, в голосовании принимали участие только 23% молодых избирателей, хотя собирались пойти 38%.

Бинарный выбор

Между тем даже если представить, что прогнозы оправдаются и на выборы придёт много молодёжи, это ещё не будет означать, что победа демократам гарантирована, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Вполне возможно, что они отыграют 25 кресел, но большинства в одно-два места не хватит для того, чтобы начать импичмент. Для этого нужно веское основание, и в самой Демократической партии могут найтись люди, которые скажут, что их избиратели не давали им таких полномочий. Вчистую демократы эти выборы выиграть не должны», — прогнозирует Брутер.

Однако итоги выборов для республиканцев также неочевидны, полагает заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

Ситуация на внутриполитической арене США очень противоречивая, считает политолог.

«Если республиканцы действительно потеряют палату представителей, у демократов появится реальный шанс начать фронтальную атаку на Трампа. Для этого у его противников будут возможности», — подчеркнул Супян в разговоре с RT.