Не стать «хромой уткой»: почему Трамп дистанцируется от Республиканской партии перед выборами в конгресс

Дональд Трамп не будет брать на себя ответственность за возможное поражение Республиканской партии в ходе выборов в палату представителей конгресса США, как это сделал в своё время Барак Обама по отношению к Демократической партии. Об этом президент заявил в интервью агентству Associated Press. По словам Трампа, он допускает, что некоторые из поддерживающих лично его американцев могут не проголосовать за Республиканскую партию. Также Трамп сообщил, что будет переизбираться на второй срок, так как «предстоит сделать ещё очень много». По мнению экспертов, американского президента не заботят партийные игры, для него главное — любым способом сохранить власть.

Дональд Трамп заявил, что не возьмёт на себя ответственность в том случае, если его соратники по Республиканской партии потеряют контроль над палатой представителей США в ходе промежуточных выборов. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press. Кроме того, американский лидер отметил, что не считает выборы в конгресс референдумом по поводу своего президентства.

«Мне кажется, что я достаточно помогаю республиканским кандидатам. Но не думаю, что можно приписать такую ответственность отдельной личности», — приводит его слова AP.

Таким образом, Трамп отверг возможные параллели со своим предшественником — Бараком Обамой, который в 2010 году взял на себя ответственность за поражение демократов на промежуточных выборах.

Президент США подчеркнул, что разделяет кампанию по своему переизбранию и агитацию за республиканцев, допустив, что некоторые из его последователей могут и не поддержать эту партию своими голосами.

«Я же не избираюсь в конгресс. Я к тому, что многие люди говорили мне: «Я не пойду голосовать на промежуточных выборах, потому что там другие кандидаты, а вам не нравится конгресс». На самом деле, конгресс мне нравится», — заметил Трамп.

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На вопрос журналиста, опасается ли он того, что в случае победы демократов им удастся установить контроль над палатой представителей и они смогут запустить процедуру импичмента, Трамп ответил, что с подобным вариантом развития событий справится «очень хорошо».

Представители демократов неоднократно заявляли о своих расчётах на то, что промежуточные выборы 2018 года станут своеобразным «референдумом по Трампу», и, если им удастся вернуть себе большинство в палате представителей, они смогут запустить процедуру судебного обвинения президента с последующим отстранением от должности.

Промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся 6 ноября 2018 года, представляют огромную важность для Демократической партии. Сейчас обе палаты американского парламента контролируются Республиканской партией, что играет на руку президенту Трампу. В ноябре будут разыграны все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате.

Вашингтонские дела

Дональд Трамп также заявил, что его не сильно беспокоят и другие события, которые могут представлять потенциальную угрозу его президентству. Так, он назвал лжецом своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который под присягой заявил, что президент руководил выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс за неразглашение сведений об их отношениях. В ближайшее время место Коэна как адвоката Белого дома займёт вашингтонский юрист Пэт Чиполлоне, добавил президент.

Трамп также выразил надежду, что сможет в ближайшие несколько недель представить кандидатуру нового посла США в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли. Кроме того, он использовал интервью AP как возможность в очередной раз выразить своё недовольство работой главы Минюста Джеффа Сешнса.

«Я могу уволить его в любой момент, но я не говорил, что обязательно это сделаю», — подчеркнул американский лидер.

Трамп критиковал работу Сешнса весь 2018 год, а летом в американских СМИ стали появляться сообщения о том, что президент принял решение уволить главу Минюста сразу после промежуточных выборов в конгресс.

Трамп-2020

Одной из самых обсуждаемых в последнее время тем в СМИ стало отношения Трампа к изменению климата. В то время как демократически настроенные журналисты критикуют президента за отрицание концепции антропогенного влияния на климат, сам Трамп использует этот вопрос, чтобы подтвердить свою программу по возрождению американской промышленности.

Митинг в поддержку Трампа

Reuters

© Joshua Roberts

Тем не менее президент смягчил свою позицию по вопросу о влиянии человека на климат, хотя и не отказался от неё полностью, заявив в интервью AP, что, по его мнению, научное сообщество не пришло к единому мнению об этой проблеме.

«Чего я не готов сделать — так это принести в жертву экономическое благополучие нашей страны в угоду чему-то не изученному в полной мере. У меня природное чутьё к научным делам, и я скажу вам, что учёные здесь не пришли к единому выводу», — заявил он.

Во время интервью Трамп заверил корреспондента АР, что обязательно будет избираться на второй срок, так как «предстоит сделать ещё очень много».

«Новым лозунгом будет фраза «Сохраним Америку великой». Я не хочу, чтобы кто-то разрушил её, потому что у меня всё получается отлично. Но неправильный человек, который будет работать после меня, сможет очень быстро всё испортить, если будет сделан неправильный выбор. Поэтому я точно буду переизбираться», — заявил Трамп.

Жить по указам

Несмотря на нежелание Трампа брать на себя ответственность за итоги выборов в конгресс, повышенный интерес к голосованию говорит о том, что этот плебисцит всё-таки может стать своеобразным референдумом по поводу его политики, сообщил в беседе с RT доктор экономических наук Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«В этом году интерес к промежуточным выборам очень большой — обычно в этом электоральном цикле участвуют не более 40% избирателей. Однако результаты опросов говорят, что сейчас на выборы могут прийти более 50% американцев — это необычайно высокий показатель. Основная причина, которая толкает американских избирателей на участки, — это отнюдь не желание проголосовать за своего конгрессмена или сенатора, а обеспечить победу своей партии в целом и тем самым высказаться по «референдуму по Трампу», — пояснил эксперт.

Васильев также напомнил ситуацию 2010 года, когда Обама взял на себя ответственность за проигрыш промежуточных выборов демократами и стал так называемым хромым президентом.

Промежуточные выборы в конгресс пройдут 6 ноября 2018 года

Reuters

© Zach Gibson

«С того момента никаких серьёзных реформ администрации Обамы не удалось провести. Республиканцы блокировали его решения в палате представителей, а после 2014 года контролировали уже весь конгресс», — добавил Васильев.

Что касается Трампа, то, как напомнил эксперт, противодействие ему оказывали не только демократы, но и различные элементы внутри Республиканской партии.

«Он действительно может считать, что поражение республиканцев — это поражение партии, которая не стала сплачиваться вокруг президента, а наоборот, вступила на путь дрязг, конфронтаций и всяческих помех Белому дому. Тогда встаёт вопрос: что сделает Трамп, если республиканцы потеряют контроль над конгрессом?» — сказал Васильев.

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По его мнению, такими заявлениями Трамп даёт понять, что не принимает эти выборы как референдум по поводу своей политики и продолжит претворять свою повестку в жизнь путём специальных президентских указов, которые не требуют одобрения в парламенте.

«Трамп начнёт править по указам в обход конгресса, как в своё время делал и Обама. Ведь именно так он провёл свою налоговую реформу и ядерную сделку с Ираном. Учитывая бойцовский характер Трампа, можно рассчитывать, что он и дальше будет давать бой своим противникам», — считает Васильев.

По мнению эксперта, по стандартам американской внутренней политики потеря палаты представителей может сделать из президента «хромую утку» и привести к параличу законодательной ветви власти.

«Трамп может сказать, что не собирается досиживать срок, как Обама, — у него есть своя правда. Он может начать дрейфовать от Республиканской партии в сторону независимых и может даже привлекать на свою сторону голоса некоторых демократов. Это сложный вариант, но исключать его не стоит. Трамп отходит от классики двухпартийной политики. В ближайшие два года нас ждёт американский президент с элементами надпартийности. Получится ли это у него? Посмотрим», — размышляет Васильев.

Механизм избрания

Трампа не особенно заботит судьба республиканцев, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

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«Он восемь лет был демократом, потом был беспартийным и только потом перешёл в Республиканскую партию. Эти партии являются механизмами приведения людей к власти, и люди там все свои. Сенаторы могут занимать свои посты десятилетиями, — пояснил политолог. — Многие государственные деятели переходят из партии в партию в зависимости от того, от кого им проще будет избраться. Хиллари Клинтон была республиканцем до того, как вышла замуж за Билла. Та же самая история с вице-президентом Пенсом — он тоже менял свои партийные убеждения», — пояснил политолог.

Все кандидаты от разных партий обещают улучшить жизнь населения и снизить налоги, говорит Синельников-Оришак.

«А избиратели реагируют на них как на игроков футбольных команд. Объяснить, почему они болеют за эту команду, особенно если она проигрывает, они не смогут. Просто так принято: здесь болеют за демократов, а здесь — за республиканцев. Нужно учитывать, что огромное количество американцев ни на какие выборы никогда не ходят. США по активности избирателей занимают далеко не первое место в мире», — отмечает эксперт.

Политолог напомнил, что Трамп использовал Республиканскую партию как механизм для избрания и она тоже не приняла его с распростёртыми объятиями.