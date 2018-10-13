«Снизить градус обвинений»: советник Трампа заявил об отсутствии попыток России повлиять на ход ноябрьских выборов в США
- Reuters
Россия не предпринимает попыток повлиять на ход выборов в конгресс США, подобных тем, что администрация Вашингтона якобы наблюдала в 2016 году во время президентской кампании. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network Хью Хьюитту.
«Пока что мы не видим российского вмешательства в том виде, в котором оно наблюдалось в 2016 году», — сказал Болтон.
Кроме того, советник Трампа отметил, что надеется продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном благодаря своей поездке в Россию в конце октября.
«Причина этого (визита. — RT) — продолжить диалог, который президент Трамп и президент Путин начали летом в Хельсинки, обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас всё ещё есть проблемы и разногласия», — отметил Болтон.
Ранее сообщалось, что во время зарубежной поездки Болтон посетит также Грузию, Армению и Азербайджан, чтобы оценить геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с государствами — гарантами сирийского урегулирования — Россией, Турцией и Ираном.
«Обеспокоены вмешательством Китая»
Между тем в ходе беседы с американским журналистом Болтон всё же отметил, что на исход выборов США вновь пытаются повлиять. По его словам, на этот раз за попытками воздействовать на выборы в Америке стоит Китай.
«Мы очень обеспокоены не только вмешательством Китая в единичные выборы, но и попыткой повлиять на американские политические дискуссии в более широком смысле», — заявил советник Трампа по нацбезопасности.
В начале октября американский вице-президент Майк Пенс заявил, что КНР осуществляет «беспрецедентные попытки повлиять на мнение американского общества, на выборы в 2018 году». В свою очередь, в МИД КНР отметили, что обвинения о вмешательстве Пекина в дела США безосновательны. По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, Китай не заинтересован во вмешательстве в ход выборов в США.
Американские политики придерживаются в отношении России тактики «хороший и плохой полицейский», считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
«Он решил действовать таким образом, что перед визитом снизит градус обвинений в адрес России. И понимая, что всё же на российское руководство, мягко говоря, не очень хорошо действуют попытки запугивания или обвинений в чём-то, решил сыграть, скорее, в хорошего полицейского или по крайней мере нейтрального», — считает эксперт.
Причиной, по которой советник по нацбезопасности США решил снизить градус обвинений в адрес России, стало стремление создать «необходимый климат» в преддверии визита в Москву, отметил в беседе с RT политолог Алексей Зудин, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований.
«Болтон пытается создать необходимый климат для своего визита. Кроме того, его заявление (о том, что администрация США не видит попыток России вмешаться в выборы. — RT) находится в русле стремления перевести стрелки по теме «вмешательства» с России на Китай. Эти попытки предпринимал сам Трамп, так что здесь всё узнаваемо», — считает эксперт.
«Главная проблема века»
В интервью Хью Хьюитту помощник Дональда Трампа по нацбезопасности назвал Китай «главной проблемой века» для Соединённых Штатов. По мнению Болтона, недавний инцидент с эсминцем ВМС США в Южно-Китайском море — пример того, какими опасными могут быть действия КНР.
«Мы не потерпим угроз в отношении несущих службу американцев. Мы полны решимости поддерживать открытыми морские пути сообщения. Это то, что нужно понять китайцам. Их поведение слишком долго было провокационным», — заявил Болтон.
Напомним, что в начале октября на территории Южно-Китайского моря около спорных островов произошло сближение китайского корабля с американским эсминцем Decatur (DDG-73). В США заявили, что китайский корабль Luyang провёл «небезопасный и непрофессиональный» манёвр. В ответ Минобороны Китая сообщил, что китайский Luyang предпринял такие действия для идентификации и опознавания американского корабля.
- Эсминец ВМС США Decatur
- © U.S. Navy / Wikipedia
По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыша, Дональд Трамп изначально считал Китай главной проблемой США.
«Понятно, что из России делают проблему демократы и его оппоненты. А вот Китай экономически является очень серьёзным вызовом для США. И Трамп надеялся проблему Китая каким-то образом решить. Курс пытаются поменять, но совершенно не факт, что Трампу позволят этот поворот сделать, притом что Трамп, в общем-то, пытался поворот сделать с момента своего прихода в Белый дом», — отметил Коктыш.
Как подчеркнул эксперт, решить китайскую проблему власти США уже пытались с помощью обвинений в хакерских атаках.
Обвиняя Китай во вмешательстве в выборы в конгресс США, Вашингтон предпринимает попытки уравновесить «тренд на очернение России», объяснил Станислав Бышок.
«Кроме того, конечно же, когда Пенс или Трамп говорят о возможности какого-то китайского вмешательства, на них обрушивается шквал критики со стороны оппонентов в том контексте, что они пытаются увести разговор в сторону «российского вмешательства» в выборы в 2016 году», — отметил Бышок.
Антироссийская риторика
Несмотря на заявление Болтона, риторика властей Соединённых Штатов в отношении России вряд ли изменится, убеждены эксперты. Во многом этого не случится потому, что в Вашингтоне её контролируют оппоненты Дональда Трампа.
«Эту риторику не контролирует Трамп, хотя хотел бы. Но пока это делают его оппоненты, и менять акценты просто так ему не дадут. Когда Трамп получит власть в США, тогда и возможна смена риторики, но пока он ею однозначно не обладает. Трамп может получить власть 6 ноября этого года на промежуточных выборах, если он их выиграет и одержит сокрушительную победу», — считает Кирилл Коктыш.
Многое будет зависеть и от нового постпреда США при ООН, который придёт на смену Никки Хейли, сказал Алексей Зудин.
«Если придет Хейли номер два, то у антироссийской риторики останется прежний мегафон. К тому же есть СМИ, настроенные против России. Поэтому сейчас есть основания предполагать, что до момента выборов антироссийская риторика будет на высоком уровне», — добавил он.