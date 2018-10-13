«Снизить градус обвинений»: советник Трампа заявил об отсутствии попыток России повлиять на ход ноябрьских выборов в США

Россия не пытается повлиять на ход выборов в конгресс США в той форме, «в которой это наблюдалось в 2016 году». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, воздействовать на их исход ноябрьских выборов на этот раз хочет Китай. Болтон также назвал КНР «главной проблемой века» для Соединённых Штатов. Смещение фокуса обвинений с Москвы на Пекин эксперты объясняют стремлением создать «необходимый климат» в преддверии визита советника президента США в Москву, который состоится в конце октября. Политологи также отмечают, что администрация Трампа осознаёт усиление экономической и политической роли Китая в мире и пытается предотвратить рост влияния этой страны.

Россия не предпринимает попыток повлиять на ход выборов в конгресс США, подобных тем, что администрация Вашингтона якобы наблюдала в 2016 году во время президентской кампании. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network Хью Хьюитту.

«Пока что мы не видим российского вмешательства в том виде, в котором оно наблюдалось в 2016 году», — сказал Болтон.

Кроме того, советник Трампа отметил, что надеется продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном благодаря своей поездке в Россию в конце октября.

«Причина этого (визита. — RT) — продолжить диалог, который президент Трамп и президент Путин начали летом в Хельсинки, обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас всё ещё есть проблемы и разногласия», — отметил Болтон.

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Ранее сообщалось, что во время зарубежной поездки Болтон посетит также Грузию, Армению и Азербайджан, чтобы оценить геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с государствами — гарантами сирийского урегулирования — Россией, Турцией и Ираном.

«Обеспокоены вмешательством Китая»

Между тем в ходе беседы с американским журналистом Болтон всё же отметил, что на исход выборов США вновь пытаются повлиять. По его словам, на этот раз за попытками воздействовать на выборы в Америке стоит Китай.

«Мы очень обеспокоены не только вмешательством Китая в единичные выборы, но и попыткой повлиять на американские политические дискуссии в более широком смысле», — заявил советник Трампа по нацбезопасности.

В начале октября американский вице-президент Майк Пенс заявил, что КНР осуществляет «беспрецедентные попытки повлиять на мнение американского общества, на выборы в 2018 году». В свою очередь, в МИД КНР отметили, что обвинения о вмешательстве Пекина в дела США безосновательны. По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, Китай не заинтересован во вмешательстве в ход выборов в США.

Американские политики придерживаются в отношении России тактики «хороший и плохой полицейский», считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Он решил действовать таким образом, что перед визитом снизит градус обвинений в адрес России. И понимая, что всё же на российское руководство, мягко говоря, не очень хорошо действуют попытки запугивания или обвинений в чём-то, решил сыграть, скорее, в хорошего полицейского или по крайней мере нейтрального», — считает эксперт.

Причиной, по которой советник по нацбезопасности США решил снизить градус обвинений в адрес России, стало стремление создать «необходимый климат» в преддверии визита в Москву, отметил в беседе с RT политолог Алексей Зудин, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований.

«Болтон пытается создать необходимый климат для своего визита. Кроме того, его заявление (о том, что администрация США не видит попыток России вмешаться в выборы. — RT) находится в русле стремления перевести стрелки по теме «вмешательства» с России на Китай. Эти попытки предпринимал сам Трамп, так что здесь всё узнаваемо», — считает эксперт.

«Главная проблема века»

В интервью Хью Хьюитту помощник Дональда Трампа по нацбезопасности назвал Китай «главной проблемой века» для Соединённых Штатов. По мнению Болтона, недавний инцидент с эсминцем ВМС США в Южно-Китайском море — пример того, какими опасными могут быть действия КНР.

«Мы не потерпим угроз в отношении несущих службу американцев. Мы полны решимости поддерживать открытыми морские пути сообщения. Это то, что нужно понять китайцам. Их поведение слишком долго было провокационным», — заявил Болтон.

Напомним, что в начале октября на территории Южно-Китайского моря около спорных островов произошло сближение китайского корабля с американским эсминцем Decatur (DDG-73). В США заявили, что китайский корабль Luyang провёл «небезопасный и непрофессиональный» манёвр. В ответ Минобороны Китая сообщил, что китайский Luyang предпринял такие действия для идентификации и опознавания американского корабля.

Эсминец ВМС США Decatur

© U.S. Navy / Wikipedia

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыша, Дональд Трамп изначально считал Китай главной проблемой США.

«Понятно, что из России делают проблему демократы и его оппоненты. А вот Китай экономически является очень серьёзным вызовом для США. И Трамп надеялся проблему Китая каким-то образом решить. Курс пытаются поменять, но совершенно не факт, что Трампу позволят этот поворот сделать, притом что Трамп, в общем-то, пытался поворот сделать с момента своего прихода в Белый дом», — отметил Коктыш.

Как подчеркнул эксперт, решить китайскую проблему власти США уже пытались с помощью обвинений в хакерских атаках.

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Обвиняя Китай во вмешательстве в выборы в конгресс США, Вашингтон предпринимает попытки уравновесить «тренд на очернение России», объяснил Станислав Бышок.

«Кроме того, конечно же, когда Пенс или Трамп говорят о возможности какого-то китайского вмешательства, на них обрушивается шквал критики со стороны оппонентов в том контексте, что они пытаются увести разговор в сторону «российского вмешательства» в выборы в 2016 году», — отметил Бышок.

Антироссийская риторика

Несмотря на заявление Болтона, риторика властей Соединённых Штатов в отношении России вряд ли изменится, убеждены эксперты. Во многом этого не случится потому, что в Вашингтоне её контролируют оппоненты Дональда Трампа.

«Эту риторику не контролирует Трамп, хотя хотел бы. Но пока это делают его оппоненты, и менять акценты просто так ему не дадут. Когда Трамп получит власть в США, тогда и возможна смена риторики, но пока он ею однозначно не обладает. Трамп может получить власть 6 ноября этого года на промежуточных выборах, если он их выиграет и одержит сокрушительную победу», — считает Кирилл Коктыш.

Многое будет зависеть и от нового постпреда США при ООН, который придёт на смену Никки Хейли, сказал Алексей Зудин.

«Если придет Хейли номер два, то у антироссийской риторики останется прежний мегафон. К тому же есть СМИ, настроенные против России. Поэтому сейчас есть основания предполагать, что до момента выборов антироссийская риторика будет на высоком уровне», — добавил он.