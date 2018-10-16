Природный фактор: как ураганы влияют на бюджет США и выборы в конгресс

Из-за сезона атлантических ураганов растёт дефицит федерального бюджета США, утверждают американские чиновники. На фоне череды стихийных бедствий противники Трампа, среди которых бывший вице-президент Гор, пытаются использовать природный фактор против Республиканской партии. Они призывают избирателей продемонстрировать своё несогласие с климатической политикой Трампа на промежуточных выборах 6 ноября. Сам президент в интервью CBS заявил, что не может сказать, от чего происходит изменение климата, и нельзя с уверенностью утверждать, что причина этой тенденции — деятельность человека. Как отмечают эксперты, выход Трампа из Парижского соглашения по климату был большой ошибкой. Они убеждены, что впоследствии США пересмотрят это решение.

Дефицит бюджета США в 2018 финансовом году вырос на 17% и достиг рекордного показателя — $779 млрд. Такие данные приводятся в отчёте министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

При этом в США констатируют, что устранение последствий атлантических ураганов, которые в последние годы приносят значительные разрушения, становится серьёзной финансовой нагрузкой и лишь способствует увеличению дефицита бюджета. Об этом заявила президент неправительственной организации «Комитет за ответственный федеральный бюджет» Майа Макгинес.

«Эти стихийные бедствия — не аномалии. К сожалению, они уже стали привычным делом и обходятся из года в год всё дороже», — приводит издание The Hill слова Макгинес.

Так, в сентябре 2017 года конгресс США выделил $15 млрд на устранение последствий ураганов «Харви» и «Ирма». Затем, в октябре 2017 года, ещё $36,5 млрд было направлено на ликвидацию разрушений от урагана «Мария» в Пуэрто-Рико, кроме того, в феврале 2018 года конгресс одобрил сумму в $90 млрд в качестве дополнительной помощи.

Таким образом, за полгода на эти нужды было потрачено $140 млрд, почти втрое больше, чем было выделено Министерству внутренней безопасности, и вдвое — Министерству образования США.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, «Харви», «Ирма» и «Мария» входят в пятёрку ураганов, устранение последствий которых обошлось стране в наиболее крупные суммы. И все они обрушились на Соединённые Штаты в течение одного года.

По данным The Hill, c 1980 по 2017 год в среднем в год фиксировалось порядка шести бедствий, на ликвидацию последствий которых требовалось более $1 млрд. С 2013 по 2017 год этот показатель вырос до 11,6 подобных катаклизмов за год. 2018 год ещё не закончился, однако страна уже пережила одиннадцать погодных ЧП, на ликвидацию последствий которых необходимо более $1 млрд.

Ураган «Майкл»

Последним в серии атлантических ураганов 2018 года стал «Майкл», обрушившийся на восточное побережье США. Его жертвами стали 18 человек, без электроснабжения оказались 1,27 млн домов и предприятий на территории семи американских штатов. Кроме того, серьёзный ущерб был нанесён базе ВВС США Тиндалл во Флориде — там в результате стихии были повреждены несколько истребителей F-22 Raptor.

Бывший вице-президент США Альберт Гор, получивший в 2007 году Нобелевскую премию за вклад в борьбу с глобальным потеплением и изменением климата, призвал обратить внимание на необычные особенности ураганов, атаковавших США.

«Майкл» усиливался по мере приближения к берегу, а это относительно новое явление, причиной которого стало то, что океанские воды были гораздо теплее, чем обычно, холодные потоки не смешались с ними и не остудили шторм. Он только становился сильнее… Ураганы «Флоренс» и «Харви» днями зависали в одном и том же месте — это тоже новое явление», — заявил Гор в интервью PBS.

Так, он прокомментировал публикацию доклада межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), в котором говорится о необходимости сдержать рост температуры на Земле в пределах 1,5 °C. В противном случае погодные катаклизмы и состояния, которые сейчас трактуются как аномальные, могут стать новой климатической нормой, считает бывший вице-президент. При этом учёных, которые не согласны с выводами доклада МГЭИК, Гор призвал не принимать в расчёт.

«Есть люди, которые утверждают, что Земля плоская, а не круглая. Но им не стоит уделять внимание», — отметил американский политик.

Кроме того, бывший вице-президент Гор выразил мнение, что в ходе промежуточных выборов в конгресс США в ноябре американцы вне зависимости от партийной принадлежности выразят недоверие Трампу и его политике отрицания воздействия человека на климатические условия и стихийные бедствия.

«Я думаю, многие республиканцы и независимые избиратели и демократы ждут возможности пойти на избирательные участки и показать президенту — нужно успокоиться, не вести себя, как безумец, не причинять вред нашей стране», — считает Гор.

Ветер перемен

При этом Дональд Трамп, ранее категорично отрицавший, что изменение климата происходит из-за деятельности человека, накануне выборов стал высказываться осторожнее.

«Я думаю, что-то происходит. Что-то меняется и потом снова вернётся на круги своя. Не думаю, что изменение климата — неправда. Но разница есть. Мне не известно, является ли это последствием деятельности человека. Скажу вот что: не хочу платить за это триллионы и триллионы долларов. Не хочу терять миллионы и миллионы рабочих мест», — пояснил Трамп.

В интервью каналу CBS Трамп заявил, что «не знает», влияет ли жизнедеятельность человека на погодные условия.

«Я не отрицаю существование изменения климата. Но всё может вернуться к обычному состоянию. Вы знаете, ведь эти циклы длятся... миллионы лет», — прояснил свою позицию глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что не доверяет учёным, исследующим эту проблему.

«У учёных тоже есть политическая повестка дня», — отметил Трамп.

Уточним, что заявления о несостоятельности теорий о глобальном потеплении Трамп делал ещё задолго до избрания президентом. Так, в 2012 году он назвал их «концепцией, разработанной Китаем с целью сделать промышленность США неконкурентоспособной».

Потепление риторики

Американский президент не отказался от своей позиции по климату, но сменил риторику на менее радикальную, считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Как он отмечает, позиция главы Белого дома заключается в том, что Вашингтон не видит смысла в соблюдении экологических регламентов, если их не соблюдают другие страны.

Последствия урагана в США

Reuters

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«Трамп здесь не отходит от своей позиции, он просто заявил, что выступает против уменьшения объёмов американских производителей. По его мнению, сразу найдутся недобросовестные страны, которые воспользуются ограничениями, подобными Парижскому соглашению по климату», — рассказал Бышок.

При этом Трамп даёт понять, что его администрация чувствительна к проблеме перемены климата и его последствиям, однако не до конца убеждена в том, что основное влияние на это оказывает человечество.

Трамп не изменил своего мнения по вопросу глобального потепления, а всего лишь облёк его в другие слова, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Даже если принять за данность утверждение об антропогенном влиянии на климат, такое воздействие будет проявляться только по прошествии многих лет. Цикл климата длится дольше жизни политиков. Для политиков этот вопрос всегда будет вторичным, так как есть проблемы гораздо большего спектра», — считает политолог.

Тем не менее Брутер отметил, что позиция Трампа или Республиканской партии не была достаточным основанием для выхода из Парижского соглашения по климату.

«Выходить в одностороннем порядке из международных соглашений — это дикость, которую принёс в мировую политику Трамп. Пока он будет у власти, он будет так себя вести, для него это естественно. Он не понимает смысла слова «компромисс» — для него любое соглашение должно заключаться в его пользу. Выход из соглашения по климату был большой ошибкой. Если Трамп устоит после ноябрьских выборов, он предложит новые формулы для возвращения США в соглашения, которые будут благоприятны для Вашингтона. Они будут брать на себя минимум обязательств, и если остальные с этим согласятся, он скажет, что Америка опять одержала победу. В противном случае он заявит, что члены этого соглашения недоговороспособны», — заключил Владимир Брутер.