СМИ: В США несколько истребителей F-22 получили повреждения из-за урагана «Майкл»

Ураган «Майкл» повредил несколько истребителей F-22 Raptor, находившихся на базе «Тиндалл» в американском штате Флорида, сообщает Air Force Times.

По данным издания, из-за технического обслуживания или по соображениям безопасности часть самолётов осталась во время урагана в ангарах базы, которые впоследствии были повреждены.

10 октября «Майкл» обрушился на побережье США. По словам американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон усердно работает над каждым районом, попавшим под удар стихии.

По последним данным, в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» погибли 17 человек.