Эксперт оценил опасность таяния вечной мерзлоты
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«Действительно, когда резко теплеет, нужно учитывать массу факторов, которые с этим связаны. Самый важный из них — это, конечно, таяние вечной мерзлоты, которая занимает две трети территории России», — сказал он.
По его словам, деградация вечной мерзлоты грозит всевозможными неприятностями, связанными с нарушением работы существующей инфраструктуры, а также дополнительными выбросами парниковых газов, которые во многом определяют изменение климата.
Эксперт отметил, что не стоит забывать и о позитивных последствиях.
Ранее Минприроды составило перечень климатических угроз для России.