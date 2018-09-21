Эксперт оценил опасность таяния вечной мерзлоты

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил опасность таяния вечной мерзлоты.

«Действительно, когда резко теплеет, нужно учитывать массу факторов, которые с этим связаны. Самый важный из них — это, конечно, таяние вечной мерзлоты, которая занимает две трети территории России», — сказал он.

По его словам, деградация вечной мерзлоты грозит всевозможными неприятностями, связанными с нарушением работы существующей инфраструктуры, а также дополнительными выбросами парниковых газов, которые во многом определяют изменение климата.

Эксперт отметил, что не стоит забывать и о позитивных последствиях.

Ранее Минприроды составило перечень климатических угроз для России.