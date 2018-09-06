Минприроды составило перечень климатических угроз для России

Министерство природных ресурсов и экологии России спрогнозировало возможный ущерб для страны от изменения климата.

В докладе, с которым ознакомился «Коммерсантъ», говорится, что на территории России потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете. Так, с 1976 по 2017 год среднегодовые температуры росли на 0,45 °C за десять лет, в то время как в мире этот показатель находился на уровне 0,18 °C.

Ведомство составило список из десяти подразделов с конкретными климатическими угрозами и «особо уязвимыми» регионами.

В частности, на юге России и в южной Сибири прогнозируется снижение объёма воды в равнинных реках. Это приведёт к уменьшению водообеспеченности населения и объектов экономики, предупредили в Минприроды.

Во многих регионах ожидается увеличение повторяемости и масштабов засух, уничтожение урожая. Также в документе указывается, что в результате таяния вечной мерзлоты могут разрушиться места захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ.

Ранее учёные спрогнозировали климатическую катастрофу в Арктике. Научный руководитель Института глобального климата и экологии Сергей Семёнов в беседе с RT оценил данные прогнозы.