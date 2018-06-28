Учёные прогнозируют климатическую катастрофу в Баренцевом море

Норвежские учёные прогнозируют климатическую катастрофу в Арктике из-за резких температурных изменений в северной части Баренцева моря. Об этом сообщает Natural Climate Change.

Отмечается, что арктический климат в скором времени может поменяться на более тёплый, присущий, скорее, атлантическому региону.

По словам специалистов, это может произойти в связи с таянием ледников, пресная вода которых попадает в Баренцево море.

При этом сообщается, что данный процесс будет необратимым, так как в Арктике образовалась так называемая «горячая точка», последствия существования которой губительно скажутся на экосистеме моря.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал, что темпы потепления в России, вероятно, будут опережать глобальные значения.