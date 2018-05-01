Экологи заявили о намерении создать в Арктике 35-метровую голову Трампа изо льда

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Экологи запустили проект Trumpmore, в рамках которого планируется создание в Арктике 35-метровой головы президента США Дональда Трампа изо льда. Об этом сообщается на сайте проекта.
Экологи заявили о намерении создать в Арктике 35-метровую голову Трампа изо льда
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  • © ProjectTrumpmore

Ширина и глубина монумента составят 20 метров.

Для создания ледяной головы Трампа в Арктике понадобится около €400 тыс. Авторы проекта уже начали собирать средства для его реализации.

Таким образом они хотят привлечь внимание к проблеме глобального потепления. 

В сообщении на сайте отмечается, что у глобального потепления «нет конкретного примера, доказывающего его существование». В связи с этим экологи намерены создать «научный арт-проект». 

«Мы надеемся, что чем больше будет разговоров вокруг нашего памятника и глобального потепления, тем больше политикам придётся принимать конкретных, основанных на фактах решений», — говорится в заявлении. 

В июне 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

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