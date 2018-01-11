Трамп допустил возвращение США в Парижское соглашение по климату
Об этом сообщает «Синьхуа».
«Трамп заявил, что США могут «вернуться обратно» в Парижское соглашение по климату», — пишет агентство.
#BREAKING: #Trump says U.S. could "go back in" Paris climate accord pic.twitter.com/V7aQZlwtw7— China Xinhua News (@XHNews) 10 января 2018 г.
Данное заявление он сделал во время выступления на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.
Летом Госдеп США официально уведомил ООН о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату.
1 июня 2017 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.