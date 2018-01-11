Трамп допустил возвращение США в Парижское соглашение по климату

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает того, что страна может вновь вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого она вышла летом 2017 года.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Трамп заявил, что США могут «вернуться обратно» в Парижское соглашение по климату», — пишет агентство.

Данное заявление он сделал во время выступления на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.

Летом Госдеп США официально уведомил ООН о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату.

1 июня 2017 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.