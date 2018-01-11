Трамп допустил возвращение США в Парижское соглашение по климату

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает того, что страна может вновь вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого она вышла летом 2017 года.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Трамп заявил, что США могут «вернуться обратно» в Парижское соглашение по климату», — пишет агентство.

Данное заявление он сделал во время выступления на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.

Летом Госдеп США официально уведомил ООН о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату.

1 июня 2017 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119