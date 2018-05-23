Фетисов: спорт и экология способны объединять людей в мире

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Посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, чем займётся на новом посту.

«Сейчас формируется так называемая команда друзей Арктики и Антарктики, куда войдут и крупные политики мирового уровня, и спортсмены, и голливудские звёзды, и певцы. Мы должны донести до всего мира, насколько проблемы в этом направлении критичны, насколько сильно нам надо объединяться вокруг этой идеи. Об этом много в последнее время говорит Владимир Путин, Россия тратит много средств на развитие севера. Сегодня спорт и экология — две сферы, которые объединяют людей», — заявил Фетисов в беседе с RT.

Ранее Фетисов рассказал о проведении хоккейного матча возле Северного полюса.

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