Фетисов рассказал о проведении хоккейного матча возле Северного полюса

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов рассказал подробности запланированного на 2019 год хоккейного матча возле Северного полюса.

«Хоккейный матч на дрейфующей льдине — одно из событий, которое может привлечь внимание к проблемам Арктики и Антарктики. Создаётся рабочий оргкомитет, который предусмотрит всё необходимое для проведения такой игры. Главным организатором будет Артур Чилингаров, проживший всю жизнь в полярных условиях. Привлекаем всех к этой акции», — сказал Фетисов RT.

Ранее сообщалось, что в КХЛ впервые будет выступать хоккеист из Великобритании.