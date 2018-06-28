Эксперт оценил прогнозы по поводу климатической катастрофы в Арктике

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Кристина Чернолих
Доктор физико-математических наук и научный руководитель Института глобального климата и экологии Сергей Семёнов в комментарии RT отметил, что говорить о климатической катастрофе в Баренцевом море, опираясь на исследование норвежских учёных, не стоит.
Эксперт оценил прогнозы по поводу климатической катастрофы в Арктике
  • ©Joe MacGregor
  • globallookpress.com

«Во-первых, климат в Арктике меняется давно. Что Арктика вся теплеет — так это десятилетиями происходит. Во-вторых, ситуация в Баренцевом море становится похожа на ситуацию в Северной Атлантике — это тоже не новость. Там действительно сначала теплеет, потом холодает. Можно ли назвать это катастрофой? Конечно, нет», — поясняет учёный.

Семёнов добавил, что эти изменения носят исключительно региональный характер. Само потепление в Баренцевом море, по словам эксперта, не имеет отношения к выбросам парникового газа в ходе хозяйственной деятельности и к усилению парникового эффекта.

Ранее учёные Института морских исследований в Тромсе (Норвегия) опубликовали статью о возможной экологической угрозе на фоне потепления в Баренцевом море и образования «горячего пятна».

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