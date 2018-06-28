В WWF прокомментировали прогнозы учёных о климатической катастрофе в Баренцевом море

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Марианна Чурсина
Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в разговоре с RT прокомментировал прогнозы норвежских учёных, которые рассказали о климатической катастрофе в Арктике из-за резких температурных изменений в северной части Баренцева моря.
В WWF прокомментировали прогнозы учёных о климатической катастрофе в Баренцевом море

    «Воды, которые приходят из Атлантического океана, действительно становятся теплее. И в северной части Баренцева моря, к сожалению, это связано с воздействием человека на климат. А значит, это не пройдёт завтра — это будет длиться как минимум в течение всего XXI века… Теоретически, с одной стороны, могут быть большие рыбные запасы. С другой стороны, всевозможные атмосферные процессы способны приводить к тому, что гораздо больше будет опасных метеорологических явлений, например сильных штормов», — пояснил он.

    По словам Кокорина, потепление в регионе может повлиять на температурный фон и в других частях света.

    «Парадокс в том, что потепление Арктики приводит к более активному перемещению воздушных масс в меридиональном направлении. Так называемые ныряющие циклоны идут из Арктики вниз, ныряют южнее и приносят воздух очень тёплый для Арктики, но холодный для европейской части России, Европы и США. То есть получается, что тёплая, но более активная Арктика — это холода и непогода в умеренных широтах», — добавил эксперт.

    При этом Кокорин отметил, что к происходящим изменениям нужно относиться со всей серьёзностью, однако говорить о климатической катастрофе было бы неверно.

    «Даже если мы посмотрим на другие, сугубо модельные работы, которые говорят, что в XXII веке возможен коллапс Гольфстрима (тёплое морское течение в Атлантическом океане. — RT), то что тогда случится? В Мурманске, например, будет климат Магадана. Это катастрофа или нет? На мой взгляд, всё же нет. Хотя, конечно, это очень серьёзные вещи. Человек воздействует на климат — это факт, причём воздействует сильно. Нужно постараться сдерживать это воздействие, постепенно снижать выбросы парниковых газов», — заключил собеседник.

    Ранее норвежские учёные предупредили о приближении климатической катастрофы в Арктике.

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