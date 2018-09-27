Углеродная зависимость: как изменение арктической флоры повлияет на климат в регионе

Глобальные изменения климата привели к значительным изменениям арктической флоры: за последние 30 лет высота характерных для этих широт кустарников увеличилась на 8 см. К таким выводам пришли российские и зарубежные учёные, отследив с помощью снимков из космоса и полевых исследований, как менялись растения Аляски, Канады, Исландии, Скандинавии и высокогорий Северо-Западного Кавказа. Выяснилось, что высокие древовидные кустарники начали вытеснять мхи, травы и лишайники. Специалисты считают, что из-за этого ускоряется высвобождение содержащегося в вечной мерзлоте метана, что провоцирует дальнейшие изменения климата. Однако ряд российских экспертов полагают, что изученные специалистами регионы не отражают процессов во всей Арктике.

Международная группа исследователей, в состав которой входили и российские специалисты из МГУ, выяснила, что глобальное потепление ведёт к стремительному изменению арктической флоры. По мнению учёных, это нарушает функционирование локальной экосистемы: ускоряется таяние вечной мерзлоты, в результате чего высвобождается «законсервированный» в ней метан. Это, в свою очередь, провоцирует новые изменения климата.

Деревья вместо кустарника

В ходе исследования, длившегося 30 лет, специалисты изучили растительность арктической тундры на территориях Аляски, Канады, Исландии, Скандинавии и высокогорий Северо-Западного Кавказа. С помощью спутниковых снимков и полевых исследований учёным удалось отследить, как на протяжении последних трёх десятилетий менялись функциональные особенности растений: высота листового полога, площадь листа, а также плотность древесины. В ходе исследования выяснилось, что все эти параметры напрямую зависят от состояния экосистемы.

«Наше исследование уникально своей масштабностью: никто прежде на столь обширной географии и столь длительном периоде времени не анализировал связь между признаками растений и климатическими параметрами, — пояснил один из авторов исследования, заведующий кафедрой геоботаники биологического факультета МГУ Владимир Онипченко. — Для нас было весьма удивительным выяснить, что больше всего повышение температуры сказывается на высоте растений».

Арктика является «домом» для сотен видов низкорослых кустарников и трав, которые играют важную роль в круговороте углерода. Однако, основываясь на данных спутниковых снимков и полевых исследований, учёные выяснили, что за последние 30 лет высота кустарников увеличилась примерно на 8 см, что довольно значительно для арктической растительности.

Есть и ещё одна тенденция: растения, характерные для более южных широт, постепенно «захватывают» арктическую тундру. Так, душистый колосок обыкновенный, распространённый на европейских равнинах, теперь встречается и в Исландии.

Исследователи пришли к выводу, что если темп роста кустарников не замедлится, то средняя высота растительного покрова Арктики может увеличиться на 20—60% до конца этого века.

Душистый колосок обыкновенный

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Подобный рост, по мнению учёных, приведёт к таянию вечной мерзлоты и повышению среднегодовых температур в Арктике.

«Низкие растения удерживают больше снега, который изолирует почву от холода и тепла. Высокие кустарники с этой задачей не справляются. Вследствие этого «рост» растительного покрова тундры ускорит таяние вечной мерзлоты и выделение парниковых газов в атмосферу», — подчеркнула ведущий автор исследования, сотрудница Эдинбургского университета Анна Бьоркман.

Замкнутый круг

По мнению специалистов, высота растения напрямую связана с его способностью накапливать углерод, а площадь листьев — со скоростью фотосинтеза. Чем выше становятся растения — тем активнее протекает круговорот веществ и обменные процессы в арктической экосистеме.

«Около 30—50% запасов мирового углерода «законсервированы» в виде соединений метана в вечной мерзлоте. При потеплении климата лёд начинает таять, соединения метана распадаются, и газ попадает в атмосферу. Мы выяснили, что в высвобождении углерода большую роль играет меняющийся растительный покров Арктики», — заявила Бьоркман.

Специалист подчеркнула, что если таяние мерзлоты активизируется, то параллельно возрастёт и объём выбросов парниковых газов в атмосферу.

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«Таким образом, процесс глобального потепления ускорится», — отметила Бьоркман.

Впрочем, некоторые российские учёные отнеслись к результатам исследования скептически. По их мнению, существуют более значимые индикаторы, свидетельствующие об ускорении процесса глобального потепления, — например, сокращение площади ледяного покрова.

«Случается, что учёные слишком увлекаются поиском новых факторов, провоцирующих изменения климата. Не думаю, что трансформация растительного покрова в Арктике повлияет на скорость высвобождения метана из вечной мерзлоты», — отметил в интервью RT профессор кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Геннадий Менжулин.

Эксперт также подчеркнул, что увеличение высоты кустарников отмечено далеко не во всех регионах Арктики, и поэтому транспонировать выводы исследования на весь регион не вполне корректно.