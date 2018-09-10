СМИ: В Минприроды заявили о рекордном потеплении в арктической зоне России в 2017 году

В Минприроды заявили о рекордном потеплении в Арктической зоне России в 2017 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект госдоклада о состоянии и охране окружающей среды.

Из документа следует, что в отчётный период в российской Арктике количество осадков превысило норму на 13%.

Максимальный отрыв от нормы отмечен в Восточном секторе, где средняя температура за год оказалась выше на 4,07 °С.

В докладе говорится, что Восточный сектор был самым тёплым во все сезоны. Летом рекордная сезонная температура зафиксирована в Европейском секторе. В целом из сезонов по всей Российской Арктике наиболее тёплой в 2017 году названа весна.

Российская арктическая зона — это Мурманская область, Чукотка, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Частично к ней относятся территории Архангельской области, Карелии, Республики Коми, Красноярского края, Якутии, а также острова в Северном Ледовитом океане.

Как отметили в Минприроды, повышение температуры можно считать критичным.

Оно ведёт к таянию вечной мерзлоты, что грозит разрушениями объектов инфраструктуры, транспортными рисками и сокращением продолжительности эксплуатации зимних дорог по рекам.

Изменения влияют и на рост скорости ветра, что особенно опасно для буровых установок, расположенных на морском шельфе Арктики.

Кроме того, в докладе говорится, что рост среднегодовой температуры идёт в Арктической зоне с 1970-х годов и резко ускоряется в XXI веке.

По прогнозу Минприроды, потепление будет продолжаться, его интенсивность зависит от «будущих концентраций парниковых газов и других антропогенных воздействий».

Ранее Минприроды составило перечень климатических угроз для России.

Также климатолог Андрей Киселёв прокомментировал НСН исследование учёных, согласно которому увеличение температуры глубинных вод приведёт к тому, что рано или поздно они поднимутся на поверхность и ускорят процесс таяния ледников.