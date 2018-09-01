Эксперт оценил последствия изменения климата
- ©Joe MacGregor
- globallookpress.com
«Потепление действительно имеет место, действительно температура в поверхностном слое арктических морей увеличивается. Эти настроения идут в последнее время постоянно», — сказал Киселёв.
По его словам, изменения климата есть, в том числе растёт количество неприятных погодных явлений, связанных с засухами, ливнями, наводнениями.
Как считает эксперт, ситуация будет немного ухудшаться, но «конца света не будет».
Ранее эксперт Владимир Семёнов в беседе с Nation News оценил прогноз австралийских учёных о возможности превращения Земли в «теплицу» даже в случае выполнения всех обязательств по Парижскому соглашению.