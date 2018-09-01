Эксперт оценил последствия изменения климата

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Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прокомментировал исследование специалистов из Университета Йеля и Океанографического института в Вудс-Хоуле, согласно которому увеличение температуры глубинных вод приведёт к тому, что рано или поздно они поднимутся на поверхность и ускорят процесс таяния ледников.
Эксперт оценил последствия изменения климата
  • ©Joe MacGregor
  • globallookpress.com

«Потепление действительно имеет место, действительно температура в поверхностном слое арктических морей увеличивается. Эти настроения идут в последнее время постоянно», — сказал Киселёв.

По его словам, изменения климата есть, в том числе растёт количество неприятных погодных явлений, связанных с засухами, ливнями, наводнениями.

Как считает эксперт, ситуация будет немного ухудшаться, но «конца света не будет».

Ранее эксперт Владимир Семёнов в беседе с Nation News оценил прогноз австралийских учёных о возможности превращения Земли в «теплицу» даже в случае выполнения всех обязательств по Парижскому соглашению.

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