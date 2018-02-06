Скрытая угроза: в вечной мерзлоте обнаружены колоссальные залежи ртути

Сотрудники Геологической службы США обнаружили в вечной мерзлоте на Аляске огромные залежи ртути. По оценкам специалистов, запасы этого токсичного металла в Северном полушарии составляют 1656 тыс. тонн — это почти в два раза больше, чем на всей остальной планете. Открытие насторожило учёных: в условиях глобального потепления велика опасность, что ртуть высвободится из ледяного плена. О возможных катастрофических последствиях такой «утечки» — в материале RT.

«Камера хранения»

Чтобы прийти к выводу, что вечная мерзлота — самое большое хранилище ртути на Земле, учёным из Геологической службы США понадобилось более 10 лет. С 2004 по 2012 годы они пробурили в вечной мерзлоте в разных областях Аляски 13 скважин. После этого специалисты измерили содержание ртути в полученных образцах и провели масштабное исследование, результаты которого опубликовал Американский геофизический союз в начале февраля этого года.

Свои выводы учёные объединили с данными 11 тыс. измерений, сделанных в США, Канаде, а также на территории Евразии. Таким образом, получилась достаточно объективная картина, позволяющая судить о содержании ртути в Северном полушарии.

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Резервуар ртути в этой климатической зоне образовывался со времён последнего ледникового периода под воздействием природных факторов. На протяжении тысячелетий токсичное вещество, содержавшееся в атмосфере, соединялось с почвенной органикой и оседало в вечной мерзлоте.

В настоящее время, по оценкам геологов, в грунте районов вечной мерзлоты Северного полушария находится 1656 тыс. тонн этого токсичного металла, что почти вдвое больше, чем на всей территории Земли. Непосредственно в мерзлоте законсервировано 793 тыс. тонн ртути. Это в 10 раз больше, чем общий объём антропогенных выбросов за последние 30 лет.

«Около 24% всей почвы Земли составляет вечная мерзлота, и именно в ней находятся огромные запасы ртути. Что произойдёт, если вечная мерзлота растает? Насколько далеко распространится ртуть в пищевой цепи? Это вопросы, на которые нам только предстоит ответить», — отметил глава научной группы Пол Шустер.

Мина замедленного действия

Современная наука относит ртуть к токсинам высшего (первого) класса опасности. Наиболее токсичны её пары, которые могут вызвать тяжёлое отравление. Даже в небольших количествах это вещество может привести к серьёзным проблемам со здоровьем: нарушению функционирования эндокринной, нервной, пищеварительной и иммунной систем. Пары ртути присутствуют в атмосфере постоянно, но их концентрация слишком низка, чтобы нанести вред организму человека или животного.

Но в результате глобального потепления вечная мерзлота тает: климатологи считают, что через 100 лет эта прослойка истончится как минимум на треть, а может и вовсе исчезнуть. В результате токсичный металл, залежи которого формировались на протяжении многих тысяч лет, очень быстро попадёт в атмосферу и воду.

«Если ртуть переходит по водным путям, её могут поглощать микроорганизмы, а потом, перемещаясь по пищевой цепи, превращать в метилртуть. Эта форма ртути представляет собой опасный токсин, который вызывает неврологические нарушения у животных. Такие нарушения могут начинаться с поражения двигательных функций и заканчиваться врождёнными дефектами развития мозга», — рассказал в беседе c RT Фёдор Романенко, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Авторы исследования забили тревогу первыми: они уверены, что под угрозой все без исключения экосистемы Северного полушария.

«Аляска и другие северные регионы могут оказаться в зоне загрязнения метилртутью. Все эти территории, на которых ведётся преимущественно натуральное сельское хозяйство, будут отравлены», — предупреждает Шустер.

Мертвая рыба на Аляске

globallookpress.com

© M. Watson

Высвобождение ртути фактически ставит под угрозу всю планету. Оказавшись в атмосфере, она может разноситься потоками воздуха на тысячи километров.

«Конечно, масштабы бедствия нам пока неизвестны. Каким-либо способом изъять эти образцы мы не можем. Пока ясно, что люди, которые потребляют рыбу, содержащую слишком большое количество ртути, будут иметь некоторые проблемы со здоровьем. Особенно это коснётся беременных женщин», — рассказал в беседе с RT Фёдор Романенко.

Чтобы не допустить попадания сверхконцентраций ртути в атмосферу Земли, нужно сохранить вечную мерзлоту, считают учёные.

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«В первую очередь следует сократить объёмы выбросов сжигаемого топлива. Нельзя забывать, что самую большую роль в глобальном потеплении играют результаты деятельности человека», — заключил Романенко.

По мнению врио директора Геологического института РАН Василия Лаврушина, даже если выводы американских учёных о наличии в ледниках ртути верны, маловероятно, что это приведёт к каким-то катастрофическим последствиям.

«Ртуть, хоть она и летучий элемент, сорбируется через какое-то время, то есть выводится из опасных форм в природной среде. Тем более что процесс таяния ледников по времени будет сильно растянут. Таяние будет происходить не сразу, не в один год, а в течение нескольких десятилетий, а то и больше», — пояснил Лаврушин в интервью RT.