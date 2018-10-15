Эксперт объяснил слова Трампа об «угрозе» выборам со стороны Китая

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.
Эксперт объяснил слова Трампа об «угрозе» выборам со стороны Китая
  • Reuters

«Очевидно, что с приближением промежуточных выборов в конгресс мы будем слышать постоянные тезисы о том, что американский институт выборов будет находиться под атаками всевозможных недоброжелателей. Не секрет, что антикитайская составляющая была основой внешнеполитического планирования Дональда Трампа и членов его команды в 2016 году. После того как Трамп стал президентом, антироссийская повестка ему была навязана сверху представителями другой части политического истеблишмента», — пояснил Данюк.

По мнению эксперта, Трамп «прекрасно понимает, что держать на высоком уровне антироссийскую риторику ему невыгодно».

«Любое упоминание России «связывает» Трампа с Кремлём, с выборами, он пытается эту тему игнорировать и сместить фокус общественного внимания. Та торговая война, которая ведётся между Вашингтоном и Пекином, побуждает Трампа заявлять, что действия Штатов продиктованы соображениями о необходимости защищать национальные интересы и безопасность. Как только Трампу станет удобно «вбрасывать» тезисы об опасности со стороны Китая, он будет это делать», — заключил Данюк.

Ранее Трамп заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.

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