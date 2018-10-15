Эксперт объяснил слова Трампа об «угрозе» выборам со стороны Китая

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.

«Очевидно, что с приближением промежуточных выборов в конгресс мы будем слышать постоянные тезисы о том, что американский институт выборов будет находиться под атаками всевозможных недоброжелателей. Не секрет, что антикитайская составляющая была основой внешнеполитического планирования Дональда Трампа и членов его команды в 2016 году. После того как Трамп стал президентом, антироссийская повестка ему была навязана сверху представителями другой части политического истеблишмента», — пояснил Данюк.

По мнению эксперта, Трамп «прекрасно понимает, что держать на высоком уровне антироссийскую риторику ему невыгодно».

«Любое упоминание России «связывает» Трампа с Кремлём, с выборами, он пытается эту тему игнорировать и сместить фокус общественного внимания. Та торговая война, которая ведётся между Вашингтоном и Пекином, побуждает Трампа заявлять, что действия Штатов продиктованы соображениями о необходимости защищать национальные интересы и безопасность. Как только Трампу станет удобно «вбрасывать» тезисы об опасности со стороны Китая, он будет это делать», — заключил Данюк.

Ранее Трамп заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.