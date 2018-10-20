«Тревожное саудовское завтра»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об отношении США к гибели журналиста Хашукджи
- Здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
- Reuters
- © Osman Orsal
Кратко напомним основное. Племянник оружейного магната 1980-х, колумнист The Washington Post, непримиримый критик саудовского режима (и большой поклонник ИГ* заодно) зашёл в консульство за свидетельством о разводе, после чего его никто не видел ни живым, ни мёртвым. Саудовцы пытались изобразить покерфейс: как зашёл, так и вышел, разве я сторож брату моему? Турецкие власти утверждают, что на Apple Watch пропавшего был включён диктофон, с которого на iPhone Хашукджи, оставшийся у его невесты, записались звуки пыток, убийства и расчленения тела.
Америка… вот с ней совсем интересно.
Трамп отреагировал довольно естественно: саудиты способны на многое, и это может быть очень-очень нехорошо, но нам крайне нужны их военные заказы и их нефть на рынке, поэтому гнать волну не надо бы. Противники Трампа немедля вспомнили, что у Америки, оказывается, есть ценности, которые не измерить никаким долларом.
Поэтому авторитетнейшие сенаторы от обеих партий стряхнули пыль с закона Магнитского и потребовали от президента инициировать расследование пропажи Хашукджи с предельно недвусмысленным намёком на введение санкций по его итогам. Трамп изворачивается изо всех сил, но пока, кажется, держится.
Эр-Рияд, почувствовав запах жареного, выпалил из главного пропагандистского калибра. Мы любим и ценим нашего стратегического партнёра, но любые попытки ввести санкции немедленно повлекут такой ответ, что весь мир ахнет. Баррель будет по $200 (от нефтедоллара, кстати, уйдём в нефтеюань), импорт вооружений переориентируем на Россию, ей же предоставим военную базу, с ХАМАСом и «Хезболлой» подружимся и примем ещё десятки мер, одна другой краше.
На этом кончаются сделанные на сегодня ходы и начинаются попытки понять, к чему вообще присоединён весело разгоревшийся фитиль.
Если рассуждать отстранённо-прагматически, любая эскалация — последнее, что в этой истории отвечало бы объективным интересам США. Анонс саудовских контрмер в ответ на санкции, в принципе, может восприниматься как блеф, но проверять это безоговорочно выйдет себе дороже. Навес дисбалансов в мировой экономике и так огромен, и тотальная холодная война с крупнейшим экспортёром нефти практически гарантированно окажется даже не последней соломинкой для верблюда, а целым бревном.
Разбомбить, оккупировать и демократизировать? Технически вполне выполнимо: при всех невообразимых расходах на оборону Саудовская Аравия в военном отношении даже не карлик, а лилипут. Но при этом регион взорван, отношения практически со всем исламским миром испорчены так, что дальше просто некуда, а главное — рынки мгновенно сойдут с ума точно так же, как и в предыдущем сценарии.
А третьего варианта, строго говоря, уже нет. Точнее, есть: пальцем погрозить, но отношений не портить. Беда, однако, в том, что именно его отстаивает Трамп.
А у внутриполитической вакханалии, которая в США не утихает ни на секунду уже два года, логика своя: никакая цена за то, чтобы Трампа ослабить и тем более снести, не будет чрезмерной. Если для этого потребуется выстрелить себе в ногу — выстрелим без колебаний. Если всему миропорядку в голову — да будет так.
Если оценивать обстановку саудовскими глазами, с пространством для манёвра там совсем нехорошо. В теории можно попробовать (слухи об этом уже поползли, и сам Трамп начал им подыгрывать) списать убийство на эксцесс исполнителей, покаяться, наказать какого-нибудь стрелочника, а все остальные аспекты проблемы привычно залить деньгами. Но такое решение и близко не гарантирует, что почуявшие слабину оппоненты Трампа (не только американские, кстати, но и европейские) не продолжат с удвоенной силой настаивать на своём, то есть продавливать предъявление саудовцам заведомо неприемлемых для них требований.
Сказать, что объективно саудовский режим весьма неаппетитен, — это ещё выразиться очень мягко. Но с тем большей яростью он будет сопротивляться любым покушениям извне на его несущие конструкции. И тем сильнее он обязан считаться с вероятной неизбежностью продолжения атак на Трампа именно путём апелляций к средневековой сущности этих конструкций и требований радикально их изменить — таким образом, чтобы «никогда больше». Сколько ни плати. Сколько ни кайся.
Саудовской Аравии, таким образом, деваться по большому счёту некуда. Если ценой каких угодно издержек не удастся сохранить статус-кво, страна, как Япония в 1945 году, окажется на пути продиктованных извне реформ, которые для её сегодняшнего государственного строя, скорее всего, окажутся фатальными. Поэтому к прозвучавшим обещаниям контригры отнестись следует с полной серьёзностью.
А значит, снова (и в который уже раз!) получается, что заложником холодной гражданской войны в США оказывается буквально весь мир. От исхода борьбы на новом фронте этой войны, без малейшего преувеличения, будет зависеть, по какому сценарию — условно инерционному или радикальному и форсированному — будет продолжаться плавление однополярного миропорядка.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.