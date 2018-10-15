«В рамках дипломатических приличий»: в Кремле ответили на заявление Трампа о жёстких переговорах с Путиным
- Reuters
- © Kevin Lamarque
Переговоры президентов России и США на саммите в Хельсинки, состоявшемся 16 июля, были жёсткими, но проходили в рамках дипломатических норм. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На пресс-конференции по итогам встречи в столице Финляндии Владимир Путин подчеркнул, что в ходе переговоров «открыто ставились все вопросы», напомнил Песков.
«В этом плане встреча действительно была жёсткой, потому что оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях. В этом плане она была жёсткой, потому что проблемы откровенно назывались своими именами», — сказал пресс-секретарь.
При этом он заметил, что собеседники не позволяли себе выходить за рамки дипломатических приличий.
«Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки, скажем так, дипломатических приличий, то нет, не выходил, всё было в рамках», — пояснил Песков.
Ранее Дональд Трамп в программе «60 минут» на американском телеканале CBS News заявил об «очень жёсткой», но при этом «очень хорошей» встрече с Владимиром Путиным в июле 2018 года.
«Думаю, я проявляю с ним большую жёсткость», — подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, почему избегает критики в адрес российского лидера.
Напомним, что 16 июля в Хельсинки прошёл исторический саммит Россия — США. Владимир Путин и Дональд Трамп впервые побеседовали тет-а-тет, при этом их дискуссия длилась более двух часов вместо запланированных полутора. Главы государств обсудили различные вопросы международной повестки дня, в частности ситуации на Украине и в Сирии, реализацию проекта «Северный поток — 2», а также обвинения во вмешательстве России в американские выборы.
По возвращении в Соединённые Штаты Трамп подвергся критике со стороны американской прессы якобы за «излишнюю мягкость». Сам он обвинил СМИ в лицемерии. По его словам, в конфронтации между мировыми державами заинтересованы лишь «фейковые медиа».
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что заявления Трампа о «жёсткой встрече» с Путиным продиктованы политической обстановкой в США, а также личностью самого главы Белого дома.
«Нужно принимать во внимание два момента: личность Трампа и ситуацию — как международную, так и в журналистке. Трамп всегда любит хвалить себя: «Я самый лучший президент, я самый лучший и самый жёсткий переговорщик, нет никого более жёсткого с Россией, чем я». Если бы интервью было в другом контексте, он бы сказал: «Я лучший друг России». От Трампа ситуационно можно было ожидать и такого, если бы другая была ситуация», — подчеркнул политолог.
По его словам, большая часть американской политической элиты придерживается точки зрения, что Россия как минимум не друг США, и их не устраивает излишне «понимающая» позиция Трампа в отношении Москвы.
«Его позиция незавидна: он хотел бы наладить отношения с Россией, но если бы он продвигался по этой линии, то ухудшал бы отношения с собственным истеблишментом и партией. Его цель — переизбраться на следующий срок, поэтому логично, что он между Россией и своим переизбранием выбрал переизбрание», — пояснил Бышок в беседе с RT.
- AFP
- © Mandel Ngan
Дело Скрипалей
Кроме того, одной из тем интервью главы Белого дома стало дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Отвечая на вопрос о предполагаемой «причастности» Владимира Путина к этому инциденту, Трамп отметил, что не исключает такой возможности.
«Вероятно, он может (быть причастен. — RT), да. Возможно. Но я не знаю точно, эти события происходили не в нашей стране».
В Кремле подчеркнули, что Дональд Трамп не высказал «никаких прямых обвинений» в адрес российского лидера. Как заметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обвинений в адрес президента РФ, подкреплённых «хоть какими-то аргументами и тем более доказательствами», нет и быть не может.
Он также призвал не уподобляться американским СМИ.
«Я не стал бы, во-первых, давать оценку, что Трамп там допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно всё-таки к лингвистическим особенностям относиться гибко: другого ответа, понятно, быть не могло. Это ответ президента США», — пояснил Песков.
Как отметил Станислав Бышок, американский лидер сделал заявление в присущем ему стиле. По его словам, способ Трампа вести переговоры заключается в том, чтобы оставлять себе максимальную возможность для манёвра и различных интерпретаций.
«Любой человек будет оценивать его фразы в рамках своей политической ангажированности и испорченности. В другом контексте Трамп может сам себя переинтерпретировать. Он вполне верен себе», — заключил аналитик.
- В тени Хельсинки: что стоит за заявлениями Хейли о невозможности дружеских отношений между Россией и США
- «Шоу для избирателей»: в Москве ответили на заявление Трампа о планируемой «поддержке» РФ демократов на выборах в США
- В ожидании «вмешательства»: глава Госдепа Помпео по-своему подвёл итоги встречи Путина с Трампом в Хельсинки
- «Снизить градус обвинений»: советник Трампа заявил об отсутствии попыток России повлиять на ход ноябрьских выборов в США