В Кремле прокомментировали ответ Трампа на вопрос о Путине и отравлениях

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ответ президента США Дональда Трампа на вопрос о президенте России Владимире Путине и отравлениях.

«Я не стал бы, во-первых, давать оценку, что Трамп там допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно всё-таки к лингвистическим особенностям относиться гибко: другого ответа, понятно, быть не могло. Это ответ президента США», — сказал Песков.

При этом он отметил, что никаких «прямых обвинений президент США не озвучивал».

«Да и каких-либо подкреплённых хоть какими-то аргументами или доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России», — добавил Песков.

В ходе интервью корреспондент CBS спросил у американского лидера, согласен ли он с утверждениями, что Путин имеет отношение к убийствам и отравлениям.

«Да, вероятно, имеет», — ответил Трамп.

Ранее президент США в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.